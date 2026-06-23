Az EB 2,25 milliárd eurót folyósított Romániának az uniós helyreállítási alapból

Az Európai Bizottság (EB) 2,25 milliárd eurót folyósított kedden Romániának az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó negyedik kifizetési kérelem alapján.

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Az EB keddi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések

javítják az erdők fenntartható kezelését,

hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához,

illetve fejlesztik az adóigazgatást.

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Emellett

növelik a romániai állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságát,

korszerűsítik az egészségügyi infrastruktúrát,

és javítják a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított szociális infrastruktúrát.

korábban írtuk Több millió eurónyi támogatást kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.

Az intézkedések célja továbbá

a digitalizáció előmozdítása,

az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése,

a korrupció elleni küzdelem erősítése

és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása.

Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott – ismerteti az Agerpres.

Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését.

Románia összesen 21,41 milliárd euróhoz férhet hozzá a helyreállítási alapból,

az összegből 13,57 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás,

7,84 milliárd euró kedvezményes hitel.

A negyedik kifizetési kérelemben szereplő összeggel együtt az ország a rendelkezésére álló helyreállítások források 61 százalékát hívta le.