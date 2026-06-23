Az EB 2,25 milliárd eurót folyósított Romániának az uniós helyreállítási alapból

Fotó: Pixabay
Az Európai Bizottság (EB) 2,25 milliárd eurót folyósított kedden Romániának az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó negyedik kifizetési kérelem alapján.
2026. június 23., 15:302026. június 23., 15:30
2026. június 23., 15:312026. június 23., 15:31
Az EB keddi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések
javítják az erdők fenntartható kezelését,
hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához,
illetve fejlesztik az adóigazgatást.
Emellett
növelik a romániai állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságát,
korszerűsítik az egészségügyi infrastruktúrát,
és javítják a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított szociális infrastruktúrát.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Az intézkedések célja továbbá
a digitalizáció előmozdítása,
az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése,
a korrupció elleni küzdelem erősítése
és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása.
Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott – ismerteti az Agerpres.
Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését.
Románia összesen 21,41 milliárd euróhoz férhet hozzá a helyreállítási alapból,
az összegből 13,57 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás,
7,84 milliárd euró kedvezményes hitel.
A negyedik kifizetési kérelemben szereplő összeggel együtt az ország a rendelkezésére álló helyreállítások források 61 százalékát hívta le.
Az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szabályai szerint az országnak 2026. augusztus 31-ig kell teljesítenie a helyreállítási tervébe foglalt mérföldköveket és célkitűzéseket, és szeptember 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet is el kell küldenie az EB-nek.
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette, hogy pártja nélkül nem lehet kormányt alakítani.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.
Kedd délutánra és estére hőségre, illetve zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.
Nicușor Dan államfő kedden újabb egyeztetéseket folytat a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.
Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
szóljon hozzá!