Az autósok rémálma, ami egy ideig még eltart

Több hónapja borzolja az autósok kedélyeit a Székelyudvarhely Székelykeresztúr felőli kijáratánál zajló útfelújítás, hiszen rendszerint torlódások alakulnak ki a helyszínen – ráadásul az útszakasz minősége is pocsék. A polgármesteri hivatal közlése szerint a munkálatokat év végéig kell befejezni, így egyhamar nem javul a helyzet – aki siet, az Farcád irányába tehet kerülőt. A Bikafalvát Székelyudvarhellyel összekötő kövezett út felújítására nincs lehetőség.

A II. Rákóczi Ferenc utca teljes felújítása – amelyre az Európai Unió programjában pályázva nyert támogatást Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala – tavaly őszi megkezdése óta rendszerint viták tárgyát képezi a közösségi médiában, hiszen naponta alakulnak ki torlódások, forgalmi dugók Székelyudvarhely Székelykeresztúr felőli kijáratánál. Többen a városvezetést hibáztatják a kialakult helyzetért, hiszen a várakozás miatt elkésnek munkahelyükről vagy éppen megbeszélt találkozóikról. Mások viszont úgy vélekednek, hogy nincs mit tenni, ezzel jár a korszerűsítés, ezt most el kell viselni. Az is tény, hogy

rendszerint a reggeli, illetve a délutáni órákban alakulnak ki nagyobb kocsisorok a helyszínen, máskor, ha lassabban is, de lehet közlekedni.

A többnyire kedvező időjárásnak köszönhetően csak két hét szünetet tartott (a jelentős lehűlések miatt) a tavalyi kezdés óta a kivitelezéssel megbízott konzorcium, azon kívül folyamatosan dolgoztak, hogy mielőbb befejezzék az utca felújítását – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivőjétől.

Mostanra földbe helyezték az esővíz-elvezető csatornák egy részét, ugyanakkor a járda kialakítása is zajlik, amit a projektben szereplő bicikliút megépítése fog követni. Természetesen, még további esővíz-elvezető csatornákat is kell elhelyezzenek, de ennek nagyja már befejeződött. A helyszínen jelenleg is dolgoznak, a forgalom pedig irányított a szakaszon.