Az átalakulás útján: tavasszal folytatódik a nagyszabású felújítás

Alig több mint nyolc hónapja kezdődött el a csíkszeredai vasúti felüljáró felújítása. A bontási szakaszt követően hamar „formát öltöttek” az új tartópillérek, a felhajtókat kiszélesítették, illetve tömörítették a belsejüket. Néhány napja a kivitelező téli szünetre vonult, tavasszal pedig további látványos munkafolyamatok várhatók. Ha minden a terv szerint halad, 2023 késő őszén már birtokba vehetik az autósok, gyalogosok és kerékpárosok a hidat. A mobilitási terv részét képező beruházást szívügyének tekintő Bors Béla alpolgármesterrel beszélgettünk az eddigi kihívásokról, eredményekről, valamint arról, hogy a helyi gazdaságnak is mennyire hasznos projektről van szó. Képeink december 28-án készültek.

Lezárták a közúti forgalom elől a csíkszeredai vasúti felüljárót kedd reggel, a Strabag Kft. pedig el is kezdte a védőkorlátok leszerelését és az aszfalt felmarását.

Csíkszereda életében 2022. április 26-a történelmi napként is jellemezhető: a felüljáró felújítási munkálatait közbeszerzésen elnyerő Strabag kft. – miután lezárták a hidat a közúti forgalom előtt – elkezdte a rozsdás, helyenként félig kidőlt védőkorlátok eltávolítását, majd a mintegy kétszáz méter hosszúságú építmény részleges bontását.

„Több alkalommal bizonyították, hogy Romániában is lehet olyan, hogy egy kivitelező dolgozik reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig, sőt még arra is kértek engedélyt, hogy éjjel is dolgozzanak” – említi a Strabag hozzáállását. A tartógerendák júniusi eltávolításakor egyébként Európa egyik legnagyobb kapacitású, ipari munkálatoknál, bontásoknál használt daruját használták.

A nehézségekre térve az elöljáró azt a pert említette, amelyet a felüljáró közvetlen szomszédai indítottak a város ellen az újjáépítés módja miatt, azt kifogásolva, hogy a kiszélesedő építmény túl közel kerül a házaikhoz, leárnyékolja azokat, és ellehetetleníti az ingatlanok autóval történő megközelítését – a bírósági eljárás februárban folytatódik.