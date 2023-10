Az állam és a kormány ellen is pert indít az egészségügyi szakszervezet

A béremelésekre, valamint a bérpótlékokra vonatkozó törvények be nem tartása miatt a kormány és az állam ellen is pert indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozó érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. A bírósági ügy megindítása érdekében aláírásgyűjtést tartott a dolgozók körében az érdekvédelmi tömörülés.

Egyelőre nem tudni, hogy milyen mértékű a bírósági ügy megindításához szükséges támogatottság, ugyanis a két hete zajló aláírásgyűjtés listáit még csak most kezdte el begyűjteni a szakszervezet, de minden bizonnyal az alkalmazottak többsége támogatja az ügyet, hiszen

– tudtuk meg Nyulas Emmától. A Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője elmondta, ezúttal országos szintű pert indít az érdekvédelmi tömörülés – az aláírásgyűjtés is országszerte zajlott –, így nem a törvényszékhez, hanem egyenesen a táblabírósághoz folyamodnak.

A kormányt és az államot is bepereli a szakszervezet, mert 2020 óta rendre elodázták a béremelésekre, illetve a bérpótlékok jóváhagyására vonatkozó törvények betartását.

Ez elhúzódhat. Még egy egyszerű munkaügyi per is elhúzódhat, ám ez egy magasabb szintű per, és mivel nem csak pár száz aláírásról van szó, hanem országszerte több tízezerről, időbe telik, amíg ezeket feldolgozzák