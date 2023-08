Átláthatatlan buszmenetrend, kiszámíthatatlan járatok

Nagyon időszerű lenne frissíteni az autóbuszok közlekedési programját Hargita megyében, amelyet még mindig nem fejezett be Hargita Megye Tanácsa. Akadnak olyan járatok, amelyeket a rendszerváltozás előtti időkben alakítottak ki, és azóta is azon az útvonalon, abban az időrendben közlekednek az autóbuszok.

2023-2032. közötti 10 éves időszakra érvényes autóbuszos közlekedési útvonalakat tartalmazó tanulmány készült korábban Hargita Megye Tanácsának megbízásából, amelyről a Székelyhon is cikkezett . Már akkor azt írtuk, hogy

Mint korábban beszámoltunk, róla Hargita megyében a helyközi buszjáratok menetrendje 2014-ben lépett érvénybe 2019-ig, de azt azóta is hosszabbítják. A fentebb említett applikáció sem elérhető még.

Járatok maradtak utasok nélkül, többek között azért, mert több üzem, gyár is bezárt, vagy csökkentette a létszámát, ugyanakkor a koronavírus-járvány idején hozott megszorítások is sokat rontottak a helyzeten. Mindezek mellett még maradt néhány járat, amely azért fenntartható

Mint Pálffy magyarázta, a probléma gyökere abban keresendő, hogy vannak járatok, amelyek a rendszerváltás előtti időkben alakultak ki, csakhogy azóta sok minden változott: megváltoztak az igények, mások az útviszonyok, lehetséges, hogy más indulási, érkezési időpontokra is szükség volna a menetrendben.

A buszjáratok menetrendjének, útvonalának teljes reformja lenne időszerű, azonban a megyei önkormányzat is nehéz helyzetben van”

Elmondta azt is, hogy jelenleg a társaságok viszik a gyengébb és jövedelmezőbb útvonalakat is, mivel egyik a másikat kiegyensúlyozza, így még megéri a szolgáltatóknak is.

Úgy egyébként úgy látja, hogy a teljes Hargita megyei menetrendet az útvonalakra engedélyeket kiállító hatóság, azaz a Hargita megyei önkormányzat kellene összesítse és közzétegye,