Átalakult a háziorvosok tevékenysége a szükségállapot hatására

Megritkult személyes konzultációk. Csak a halaszthatatlan esetekben keresik fel a páciensek a háziorvosi rendelőket • Fotó: Haáz Vince

Szellősebb előjegyzési időpontokkal szüntették meg a várótermi zsúfoltságot a Hargita megyei háziorvosi rendelőkben, amelyeket a lakosság már csak halaszthatatlan esetekben keres fel. A kisebb egészségügyi problémák esetében inkább telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül keresik a szakembereket, akiknek ennek hatására igencsak átalakult a korábban megszokott tevékenységük.

Betartott játékszabályok

Szabó-Sóos Klára csíkszeredai háziorvos, a Hargita megyei háziorvosok szövetségének elnöke elismerését és köszönetét fejezte ki a megye lakossága irányába, mivel elmondása szerint fokozottan betartják az előírásokat. Inkább telefonon vagy elektronikus csatornákon érdeklődnek,

a rendelőket kevesebben keresik fel, és akik mégis erre kényszerülnek, maszkkal és gumikesztyűvel érkeznek, nem tolonganak és biztonságos távolságot tartanak egymástól.

„A rendelők tevékenységét igyekeztünk úgy megszervezni, hogy lehetőleg minél kevesebb beteg kelljen személyesen felkeresse azokat. Elsősorban telefonos és elektronikus csatornákon keresztül dolgozunk, hogy a várótermekben ne legyen zsúfoltság. Ha valaki mégis vizsgálatot igényel, természetesen fogadjuk, de előjegyzésekkel úgy oldjuk meg, hogy lehetőleg más személlyel ne is kelljen találkoznia. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki kérjen időpontot, mielőtt meglátogat egy háziorvosi rendelőt, és az előjegyzésének megfelelően, pontosan érkezzen” – hívta fel a figyelmet Szabó-Sóos Klára. Arra is kitért, hogy

leggyakrabban különböző fájdalmakra vonatkozó panaszokkal és receptek miatt keresik fel a rendelőket.

Az intézkedések és a lakosság megfelelő hozzáállása ellenére azonban több problémával is küszködnek a háziorvosok Szabó-Sóos elmondása szerint.

Módosításokra lenne szükség

A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) még nem alakította át a sürgősségi állapotnak megfelelően az informatikai rendszerét. Ennek hiányában a telefonos konzultációk hivatalosan nem elismertek, és recepteket sem lehet elektronikus kiállítani.

„Egy krónikus betegnek nem kellene felkeresnie a rendelőt csak azért, hogy a receptjét kézhez kapja. Sokkal egyszerűbb és biztonságosabb lenne, ha egy telefonos konzultáció után megírnánk a receptet, majd elektronikus formában továbbítanánk annak a gyógyszertárnak, amelyet a páciens megnevez, és onnan kiválthatnák a gyógyszereket” – mutatott rá a csíkszeredai szakember.

Megszűnt a zsúfoltság

Orbán Sándor székelyudvarhelyi háziorvos is megerősítette, hogy a bevezetett szigorítások eredményesnek bizonyultak, mivel a lakosság túlnyomó többsége megértette az otthonmaradás fontosságát, és ritkábban, csak a halaszthatatlan esetekben keresik fel a rendelőket. Az idősebbek is odafigyelnek a megelőzésre,

inkább fiatalabb hozzátartozóikat küldik el a receptekért, és aki teheti, egy helyett három hónapra íratja fel a gyógyszereit.

„Azáltal, hogy az óvodák, iskolák zárva vannak, kevesebb meghűléses eset van, és a csökkenő esetszám miatt lehetőség nyílt arra, hogy úgy jegyezzük elő a betegeket, hogy legtöbb egy személynek kelljen várakoznia. Ezáltal nincs zsúfoltság a várótermekben, sokkal jobban működik az előjegyzési rendszer, mint korábban” – magyarázta Orbán Sándor.

Azt is elárulta, hogy a koronavírussal kapcsolatosan nem igazán érdeklődnek tőlük, a külföldről hazatérőket viszont rendszeresen jelentik, a házi elkülönítésben lévőkkel pedig kétnaponta felveszik a kapcsolatot. Zárásként arra is felhívta a figyelmet az udvarhelyi szakember, hogy

minél több önkéntesre lenne szükség, hiszen hatalmas segítséget jelentenek a gyógyszerek kiváltásában, főként az idősek számára.

Hiánycikk a védőfelszerelés

Nagyrészt csak a krónikus betegek keresik fel receptek miatt Simon Alpár és felesége, Simon Katalin Emese gyergyószentmiklósi háziorvosok rendelőjét is. A telefonos konzultációk ebben a térségben is sokkal gyakoribbá váltak, és szintén nagy hangsúlyt fektetnek a szellősebb előjegyzésekre is, hogy elkerüljék a zsúfoltságot a váróteremben.

Gondot sokkal inkább a védőfelszerelések hiánya okoz

számukra, magánrendelő lévén ugyanis sokkal nehezebben férnek hozzá ezekhez. „A rendelő egyéni vállalkozásként működik, de ettől függetlenül ugyanúgy a közellátásban dolgozunk, mint minden más egészségügyi dolgozó, mégsem biztosítanak számunkra védőfelszerelést. Nem is ingyen kérnénk, de a baj az, hogy pénzért sem lehet már kapni, egyedül a polgármesteri hivataltól kaptunk eddig segítséget” – nehezményezte a gyergyószéki háziorvos.