Még a nyáron átadnának egy felújított játszóteret Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

a játékelemek folyamatos karbantartásában a lakók is segíthetnek, hiszen az UdvarhelyMa okostelefonos applikáción keresztül az észlelt probléma, meghibásodás helyszínét is beküldhetik az illetékeseknek,

A faelemek újrafestését is tervbe vették idén, ám ez a munkálat csak most fog elkezdődni,

A program következő lépéseként a városi kórház szomszédságában lévő Köztársaság-negyedi játszótér felújítását végzik el: erre a munkára 119 ezer lejt különítettek el a városi költségvetésben.

Külső forrásból újul meg a nagy játszótér



A Megújulnak játszótereink programnak ugyan nem része, de hamarosan sor kerül a sétatéri nagy játszótér modernizálására is. Ez a fejlesztés egy átfogó, a minifocipályát és a Tompa László Általános Iskola udvarának felújítását is magában foglaló európai uniós pályázati projekt része. A kiíráson már nyert a város, most a támogatási szerződés aláírása jön, a kivitelezés jogának meghirdetése csak ezek után következik. A sajtószóvivő szerint a pályázatra leadott tervek szerint a tér alapjaiban újul meg, a játszótér új játékelemeket kap, illetve nagyobb is lesz. A cél az, hogy több korosztály igényeinek megfelelő térré váljon a Városi Parkban található játszótér. Ugyanakkor fontos fejlesztés, hogy bővül a téren lévő közvilágítási hálózat is, illetve – a gyakori rongálások megfékezésére – kamerarendszer is lesz az új játszótéren.