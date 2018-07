Arra biztatják a hölgyeket, hogy bátran pattanjanak kerékpárra

Virágos ruhák, magas sarkak és virágos, kosaras biciklik – így fognak kinézni vasárnap délután Marosvásárhelyen a hölgyek, akik számára negyedik alkalommal szerveznek Skirtbike felvonulást. A szoknyás biciklis mozgalomnak nem csak az a célja, hogy bebizonyítsák, hogy elegánsan is érdemes kerékpárra pattanni, felhívás jelleggel is tekernek a hölgyek.

A mozgalom célja az is, hogy biztassák a hölgyeket: pattanjanak bátran kerékpárra • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen ez a negyedik Skirtbike rendezvény, míg Bukarestben idén a kilencediket szervezték. Az idei rendezvény vasárnap 14 órától kezdődik a Vársétányon, ahol

különböző programokkal várják a hölgyeket, zumbázni lehet, szépítkezni, körmöt festetni, de kávézásra, evésre is lehetőségük nyílik a hölgyeknek, miközben ismerkednek egymással s csodálják a szebbnél szebb kerékpárokat.

Maga a Skirtbike felvonulás 17 órától kezdődik a Vársétányról és majd ugyanoda ér vissza, a hölgyek közben átkerekeznek az Avram Iancu utcán, a Petfőfi téren, a Rózsák terén, a Hosszú utcán, a Fortunánál felhajtanak a Pandurok útjára, onnan a Predeal utca, utána a Dózsa György a cél, majd a főtéren át érnek vissza ismét a Vársétányra. Olyan útvonalon haladnak, amelyek még nem alkalmasak a kerékpáros forgalomra – tudjuk meg a rendezvény szervezőjétől, Kiss Emőkétől.

A legfőbb célja a felvonulásnak, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy módosítani kellene a városunk infrastruktúráját, biciklis utakat létrehozva, hogy lehetőségünk legyen iskolába, munkába, bárhová eljutni kerékpárral, ami jelen esetben eléggé életveszélyes Marosvásárhelyen

– fogalmazott Kiss Emőke. Hozzátette a mozgalom célja az is, hogy biztassák a szebbik nemet, hogy pattanjanak bátran kerékpárra, akár szoknyában, magassarkúban, nem feltétlenül csak melegítőben és sportcipőben. Vasárnap éppen ezért szabály is az, hogy a Skirtbike résztvevői nők legyenek, és szoknyában vagy ruhában tekerjenek.

A résztvevők közt díjakat is osztanak ki, ugyanis vasárnap keresik a legszebb kerékpárt, a legszebb biciklis hölgyet, a legmagasabb sarokkal tekerő résztvevőt, de a legfiatalabb és legtapasztaltabb biciklist is.

Kiss Emőke elmondta, tavaly mintegy háromszázan vettek részt a felvonuláson, de esős idő volt, idén reményeik szerint jó idő lesz és legalább négyszáz csinos hölgy teker majd végig a városon. A szervező hozzátette: az elmúlt évek alapján úgy látják,

egyre többen pattannak kerékpárra, nők is, ruhában is, szoknyában is, a felvonulás előtt és után is van egy olyan hullám, amikor kiöltözve tekernek a városban a biciklisek.