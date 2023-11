Annyira megnőttek a beruházás költségei, hogy felmerült: nem is érdemes belevágni

Berde Zoltán, a testület RMDSZ-es frakciójának vezetője felháborítónak tartotta, hogy ilyen mértékben növekednek a beruházások önrészei, valószínűnek tartja, hogy hitelt kell felvenni jövőre emiatt. Ezzel egyetértett Benedek Árpád Csaba szövetségi képviselő is, aki szintén nem látja fényesnek a jövőt: szerinte

Előfordulhat, hogy ez esetben nem kell az említett el nem számolható költségeket bevállalnia a helyi önkormányzatnak, hiszen ezt támogatásból is törleszthetik. Minden az új dokumentumoktól függ – fűzte hozzá.

Godra Zsolt, a Szabad Emberek Pártjának (POL) frakcióvezetője a helyzetet elemezve úgy látja: nem biztos, hogy most be kellene vállalni a Tompa László iskola felújítását is, főleg, hogy egyre kevesebb diák jár a tanintézménybe.

A vitát követően a képviselők többsége végül elfogadta a megváltozott értéket.