Annyira bevált a székelyudvarhelyi tervezésű medvecsapda, hogy már országos szabványnak számít

Nem kis sikert könyvelhet el a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület: mára már saját tervezésű speciális medvecsapdájuk szerepel szabványként a Hivatalos Közlönyben. A szerkezet használatának mikéntjéről, illetve az eddig befogott nagyvadak számáról is érdeklődtünk.

A csapdát fehér színűre festették, hogy visszaverje a napfényt – ne legyen nagy hőség a belső részen –, ugyanakkor szellőzőlyukakat is fúrtak a bejáratra, illetve az azzal szemben lévő fémlapra is.

A vadászegyesület abban bízott, hogy ha zajjal stresszelik a befogott nagyvadat, akkor az szabadon engedését követően nagyobb valószínűséggel marad távol az emberektől. Arra is gondoltak, hogy altassák el a csapdába besétáló példányt, majd helymeghatározó berendezéssel (GPS) lássák el, hogy a későbbiekben követhető legyen a mozgása. A későbbiekben a törvény is eszerint alakult, igaz, hogy

A szerkezetre felfigyeltek az akkor Tánczos Barna szenátor által vezetett környezetvédelmi minisztérium munkatársai is. Elkérték a medvecsapda paramétereit, valamint az eszközről készült fényképeket. Ezt követően,

A csapda szállítására egyébként egy duplatengelyes utánfutó a legalkalmasabb; érdemes figyelembe venni, hogy mintegy 700 kilogrammos szerkezetről van szó, amihez még hozzáadódik a befogott nagyvad súlya is.

– tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a székelyudvarhelyi vadászegyesület igazgatójától. Mint mondta, ezt megelőzően (1995-től) is volt szabvány medvecsapdák megépítésére, ám gyakorlatilag egy faszerkezetű eszközről volt szó, amely kevésbé hatékony a nagyragadozók esetében.

Sokan kérdezték, hogy miért nem védtük le a medvecsapdánkat, de mi ezt nem szerettük volna, hiszen »nem mi találtuk fel a spanyolviaszt«. Hasonló szerkezetet Amerikában, Kanadában is használnak, mi a tervezés során azt néztük meg, hogy máshol miként teszik ezt. Esetünkben inkább a zárszerkezet az, ami másabb, mint mondjuk Amerikában, hiszen azt szerettük volna, hogy az minél könnyebben kioldódjon, ha besétál a medve

Hozzátette, a paraméterek leadásakor azt kérte a minisztériumtól, hogy lehetőleg az ő csapdáját elkészítő székelyudvarhelyi céghez irányítsák az érdeklődő vadásztársulatokat. Ennek köszönhetően volt is már néhány rendelés az említett vállalatnál, amely jelen van az elektronikus közbeszerzési rendszeren (SEAP) is.

Miként használjuk?

Mărmureanu-Bíró Leonárd kifejtette, az elmúlt években összességében nyolc belterületen kószáló medvét sikerült befogni a medvecsapdával: egyet Parajdon, a többit pedig Székelyudvarhelyen és a Szejkefürdőn. „Ez egyébként nagyon nagy szám, lévén, hogy belterületről van szó. Régen elképzelhetetlen volt, hogy ennyi medve járjon be a belterületekre” – jegyezte meg.

Az igazgató arról is beszélt, hogy bár a csapda jól működik, ijesztő azt bocsos anyamedve esetében használni, hiszen több egyed kint ragadhat, amelyek roppant agresszívvá válnak. Ezt bizonyítja a nemrég történt csereháti eset is, ahol egy bocs sétált be az eszközbe, a kint maradt anyamedvét és a másik bocsot pedig kénytelenek voltak kilőni, miután azok többször rárontottak a helyszínre siető hatóságokra.

Mindemellett a szakember szerint nem érdemes húst használni csaliként a csapdában, hiszen amiatt számos más vad, vagy éppen kutyák is odatévedhetnek. Az egyesület is több alkalommal fogott például kutyákat, amikor húst tett a szerkezetbe.