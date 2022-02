ANL-lakások adásvétele: a lakók szerint tévesen számolta ki az árakat a hivatal

• Fotó: Beliczay László

November elején jelent meg az ANL-lakások eladási árának kiszámolását szabályozó törvény alkalmazási módszertana. Az új számítás szerint számos városban a 2019-es árakhoz közeli összegekért, esetenként még azoknál is olcsóbban jutottak hozzá lakásokhoz azoknak addigi bérlői. Azt is megírtuk, hogy a székelyudvarhelyi városvezetés decemberre ígérte az új árak kiközlését, végül ez januárra maradt.

Az idei első tanácsülésen Venczel Attila székelyudvarhelyi főjegyző elmondta, külön kell kezelni a 2003-ban és a 2010-ben épült tömbházak lakrészeinek árait, ahol az előbbiek esetében azok egyértelműen alacsonyabbak lettek a számítást követően. A főjegyző tanácsosi kérdésre konkrét választ is adott: vannak 20 ezer euró alatti garzonlakások is, a kétszobás lakások árai pedig „20 és 40 ezer euró körüli összegekben váltakoznak”. Ugyanitt hangzott el az is, hogy Gálfi Árpád polgármester már aláírta az értesítéseket, ezeket a lakók postán hamarosan meg is kapják. Ez így is történt, ám

a lakók nem kis megdöbbenésére az említett árakhoz képest sok esetben jóval magasabbak érkeztek:

különösen az újonnan építetteknél nagy az eltérés, hiszen van például közel 61 ezer eurós is köztük (ez esetben csupán mintegy 2000 euróval lett alacsonyabb az ár, mint a 2020-as számítási módszer szerinti). A bérlők meggyőződése, hogy ez azért van, mert – a törvénnyel ellentétben – nem vonták le az amortizációt a számítások során.

A módszertan szövege a hibás

Megkeresésünkre Venczel Attila közölte, hogy az amortizációs összeget valóban nem vonták le; az értesítésben szereplő, a befizetett bérek értékére és az amortizáció levonására vonatkozó mondat a normatíva (a vonatkozó jogi előírás) szövegéből került át, ezt hamarosan pontosítani fogják. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy kétértelmű a vonatkozó jogszabályban az értékvesztés-számítás módszertana, ezért jobb ezt időben, még az adásvételek előtt tisztázni.

Kérdésünkre, hogy mihez képest lettek alacsonyak az árak, a jegyző elmondta, hogy a piaci árakhoz viszonyítva. Megjegyzésünkre, miszerint az ifjúsági lakások árát törvény szabályozza, és nem az aktuális piaci helyzet, a jegyző elmondta,

annak örvendenének a leginkább, ha minél alacsonyabb áron adhatnák el, de a törvény vonatkozó paragrafusa félreérthető, amiből idővel jogi problémák adódhatnak.

A félreértések elkerüléséért pontosítást is kértek az ANL-től, hogy a befizetett bérek összegéből származó értéken kívül a lineáris amortizációt is le kell-e vonni, vagy mindkettőt, esetleg a kettő kombinációját. A válaszban viszont csak annyi állt, hogy a törvénynek megfelelően kell eljárni – vagyis

helyi szinten továbbra sem tisztázódott a helyzet.

Így az a döntés született, hogy az ellentmondások és a későbbi esetleges jogi problémák elkerülése érdekében csak a bérek összegét vonják ki amortizációként.

Nincs minden kőbe vésve: Venczel Attila szerint célszerű volna várni még egy kicsit, amíg tisztázódik a módszertan szövegének értelmezhetősége,

nem kell beleugrani a vásárlásba most.

A lakók szerint időhúzás történik

A novemberben megjelent módszertan szövege világos és érthető – mondják a lakók, csupán a példaként mellékelt, tájékoztató jellegű számításba csúszott egy hiba. Ez pedig nem egyenlő azzal, hogy a törvényszöveg maga hibás volna, a pontosítás igénylésére tehát nem lett volna szükség. Érthetetlennek tartják, miként lehet ugyanannak az értéknek értelmezni két különböző betűvel vagy rövidítéssel jelzett értéket egy számolási képletben, amit mindenütt külön emleget a törvény is és a módszertan is. A függelékben szereplő számítási példán kívül ugyanis sem a törvény, sem a módszertan nem említ ANL-nek utalt amortizációt.

Szerintük a polgármesteri hivatal térfelén történt tévedés, amikor a bérekből származó összeget összemosták az amortizáció értékével

– hiszen egyértelmű, hogy a kettő nem ugyanaz, tehát le kell vonni egyenként. A bérlők nem értik azt sem, hogy miért nem közölték az árakkal együtt a számítást is, ahogy azt más városokban (például Tordán) tették. Így ugyanis nem látható tételesen, hogyan számolták ki az árakat. Venczel Attila elmondta, hogy ezt ki fogják küldeni a lakóknak.

Az árakról



Az ország több településén már decemberben megkezdődött az ifjúsági lakások eladása. Információink szerint sok helyen a székelyudvarhelyihez képest alacsonyabb áron kelnek el ANL-lakások, néhány példa (a négyzetméterre vonatkozó adatok hasznos felületben értendők).

Krajova: 41 négyzetméter, 13 700 euró (2005-ös építésű);

Torda: 51,5 négyzetméter, 11 700 euró; 46,8 négyzetméter, 10 400 euró (2003-as építésűek);

Kolozsvár: 62 négyzetméter, 17 400 euró (2003-as építésű);

Bukarest: 90 négyzetméter, 30 292 euró (2009-es építésű);

Székelyudvarhely: 58 négyzetméter, 24 000 euró; 64 négyzetméter, 27 400 euró; 67 négyzetméter, 28 053 euró (2003-as építésűek), 79 négyzetméter, 49 000 euró; 64 nm, 44 000 euró; 96 nm, 56 000 euró; 80 négyzetméter, 60 815 euró (2010-es építésűek).

