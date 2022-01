Megígérték, mégsem közölték ki az ANL-lakások új árait

Székelyudvarhelyi ifjúsági lakások. Még számolják az értéküket • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha ígéret volt rá a székelyudvarhelyi városvezetés részéről, hogy még decemberben kiközlik az új árakat és a vásárlással kapcsolatos tudnivalókat, ez nem történt meg. A téma kapcsán a november 19-i rendkívüli tanácsülésen elhangzott, hogy a decemberi soros tanácsülésen „hagyja majd jóvá az önkormányzati testület a lakások eladásának új szabályzatát, ezt követően pedig minden egyes eladást is a képviselők kell jóváhagyjanak”.

Ám az említett havi ülésen csak annyi hangzott el az ügy kapcsán, hogy a számításokat elvégezték, ám több ingatlan esetében is jóval a piaci ár alatti összegeket kaptak, ezért ellenőrizni kell ezeket az értékeket.

Az ügyben érdeklődve Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivőjétől megtudtuk, hogy az új árakat valóban kiszámolták, „a törvény szövegezése azonban az amortizáció alatt háromféle értelmezést tartalmaz”.

A gondot a bérbe beszámolt amortizáció, illetve az úgynevezett lineáris amortizáció közötti különbség jelenti. Az előbbi gyakorlatilag annyit tesz, hogy a lakók a bérbe számoltan fizetik az amortizációs összegeket, a lineáris pedig úgy értendő, hogy a használatba vételtől számítva a 60 éven át kell számolni az épület amortizációját,

magyarázta a szóvivő. Hozzátette, ezzel kapcsolatban még tavaly kértek átiratban pontosítást az Országos Lakásügynökségtől, de egyelőre nem kaptak rá választ.

Máshol bevállalták

Noha az ország legtöbb településén még a székelyudvarhelyihez hasonlóan kivárnak, vannak önkormányzatok, ahol ezen nem akadtak fenn, és a tavaly november elsején megjelent rendelkezések szerint már ki is számolták az új árakat. Így történt például Szamosújváron, ahol már tavaly november 25-én elfogadták az új eladási összegeket. Besztercén ennél is tovább mentek, decemberben már a tényleges eladást is megkezdték. Egy ottani bérlő például így számolt be közösségi oldalán a helyzetről pár nappal karácsony előtt:

Tegnap sikerült véglegesíteni a vásárlási procedúrát (előleg+havi részletek a hivatalnak) arra a lakásra, amelyben közel 5 éve lakunk. Az ár közel 50 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyinál.

A jelenlegi ár 23.000 euró. Előleg 15%, terület 724 euró+jutalék 1%. A részlet a futamidőtől függ, mi 15 évre számoltuk, a havi törlesztő részletünk így 715 lej. Szuper karácsonyi ajándék nekünk és a lányoknak! Kívánjuk, hogy a ti kéréseitek is teljesüljenek!”