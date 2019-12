Angliában fogták el a nemzetközi körözési listán szereplő szépvízi nőt

Kiskorúakat is érintő emberkereskedelemért, szervezett bűnözésért több évre is szabadságvesztésre ítélték a szépvízi Enderle Ildikót, aki ellen 2014 óta nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Öt év körözés után, szerdán az angliai Manchesterben fogták el.

Forrás: Román rendőrség

A román rendőrség közleményben tájékoztatott, hogy a 43 éves szépvízi Enderle Ildikót, akit évek óta köröztek Európában, a nagy-britanniai hatóságokkal együttműködve sikerült elfogniuk Manchesterben.

A nő szerepelt a legkeresettebb bűnözök listáján,

ugyanis 2003 és 2011 között nyolc bűntársával együtt fiatal lányokat, köztük kiskorúakat toborzott Németországba, munka, szállás és étkeztetés ígéretével, azonban az áldozatokat Csehországba szállították, ahol prostitúcióra kényszerítették őket.

Kiskorúakat is érintő emberkereskedelemért, szervezett bűnözésért négyszeresen is elítélték: a Kovászna Megyei Törvényszék öt évre, a Hargita Megyei Törvényszék szintén öt évre, a Csíkszeredai Bíróság két év és hat hónapra, valamint a Maros Megyei Törvényszék hat évre. A nő 2014 óta nemzetközi körözés alatt állt, idén október 18-ától az EUROPOL (az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége) oldalán is közzétették a körözését. Öt év után, december 11-én fogták el.