Amikor a fizetés fele elmegy az albérletre – ha egyáltalán találni kiadó lakást

„Több olyan ügyfelem van, akik lakást bérelnének, mint ahányan kiadó lakást kínálnak” – vázolta fel a jelenlegi albérletpiaci helyzetet egy másik ingatlanügynökség, a Well részéről Szabó Lehel. Mint magyarázta, ilyen szempontból nincs különbség a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi helyzet között, és az árak is hasonlóan alakulnak a két városban. Szerinte stagnálás jellemzi a piacot, és úgy véli,

Elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány nem befolyásolta különösebben az ingatlanpiacot, viszont érezhetően megnövekedett az érdeklődés a vidéki házak iránt. Ritka, hogy ezeket a házakat kiadásra kínálják Csíkszéken, inkább az a jellemző, hogy amint megürül egy ház, azt eladásra kínálják.

Magasabb, havi 400–600 eurós albérletet könnyebb találni, viszont érthető módon kevesebben engedhetik meg ezt maguknak” – jegyezte meg.

Az árakról

A kiadó lakások ára nagyban függ azok állapotától, fekvésétől és bútorozottságától. A luxusosnak számító egy szobás apartman albérleti havidíja 200 eurótól kezdődik, a kétszobások esetében 250–270 euró és 350 euró között váltakozik az érték. A háromszobásokat 350–400 euróért adják ki, de előfordult, hogy 500, akár 600 eurót is elkértek havidíjként. Az interneten fellelhető hirdetések között is körülnéztünk, valóban nem nagy a választék. Székelyudvarhelyen kiadó garzont 140 eurós, kétszobás lakást 180 eurós, háromszobást pedig 200 eurós havidíjért kínáltak. Csíkszeredában garzonlakás kiadását hirdették 150 euróért, kétszobás lakást 270, illetve 350 euróért, ugyanakkor ugyanezért az árért háromszobás kiadó lakást is lehet találni.