Alcsík, ahogyan még valószínűleg nem látta

Csíkszék több településén is a tűzoltók beavatkozására volt szükség kedden és szerdán a megáradt folyók, patakok miatt, mivel több háztartást is elöntött a víz. Az áradás a mezőgazdasági területeket sem kímélte.

Az elmúlt napokban tapasztalt intenzív hóolvadás és a heves esőzések következtében narancssárga jelzésű árvízriasztás volt érvényben szerda délutánig Hargita megyében, ahol a megáradt folyók és patakok miatt több településen is háztartásokat és mezőgazdasági területeket öntött el a víz. A legnagyobb gondokat az udvarhelyi térségben okozta az áradás, de Csíkszéken is akadt dolguk a vízügyi igazgatóság munkatársainak, illetve a hivatásos és önkéntes tűzoltóknak.

Miklós Géza, az Olt Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai szakaszmérnökségének igazgatója szerdai érdeklődésünkre elmondta, a csíki térségben – bár nagyobb problémák nem voltak – több folyóvíz is kilépett a medréből, ezért egyes településen mezőgazdasági területeket öntött el az ár.

„Alcsíkon Csíkszentsimont, Csatószeget, Csíkpálfalvát, Csíkszentimrét, és Tusnádot érintette az ár, Felcsíkon pedig Csíkdánfalvát és Csíkszentdomokost. Azokon a településeken, ahol szabályozták az Olt folyót és a patakokat, nem voltak problémák, inkább azokban a községekben öntött ki a víz, ahol nem végeztek mederszabályozást. Kivétel Domokos, ahol a hódok egy keresztgátat építettek az Olton, ezért ott is elöntött néhány mezőgazdasági területet a víz kedden. Szerencsére elállt az esőzés, és mivel a hóréteg vastagsága is csökkent, úgy gondoljuk, hogy már nem lesznek problémák

– húzta alá Miklós Géza.

Riasztott tűzoltók



Az áradások miatt a Hargita megyei tűzoltókat is több alkalommal riasztották az elmúlt két napban. Csíkszeredában a Szék és a Tavasz utcákban folyt be a víz kedden egy házba, egy pincébe és egy udvarba, itt a hivatásos tűzoltók segítettek szivattyúzással – tájékoztatott Alina Maria Ciobotariu tűzoltósági szóvivő. Mint mondta, szerdán is több bevetésük volt, hiszen Csomortánban egy, Szentsimonban és Csatószegen pedig összesen 30 pincét öntött el az ár. Utóbbiak esetében a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve segítettek a víz kiszivattyúzásában.