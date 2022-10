Aláírták a szerződést, hamarosan elkezdődhet a sportpark építése a Szeredai-fürdőnél

Aláírták a kivitelezési szerződést hétfőn, így nemsokára a kezdési parancsot is kiadhatja a csíkszeredai önkormányzat a Szeredai-fürdőnél eltervezett sportpark megépítéséhez. A beruházás értéke közel 7,3 millió lej, a megvalósításra pedig egy éve van a kivitelező cégnek.

Ugyanakkor a projekt része egy kilátó felépítése, és egy biodiverzitást bemutató tanösvény létrehozása is a terület körül. Emellett lesznek illemhelyek és biciklitározók is. Megtudtuk azt is, hogy a futópályát, amely körbeveszi a többi területet, földtöltésre építik, amely szélvédettebbé teszi azokat.