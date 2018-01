Aláírásokat gyűjt a háromszéki MPP az autonómiatervezet támogatására

A parlamentben tavaly decemberben benyújtott székelyföldi területi autonómiastatútum-tervezet támogatására aláírásgyűjtést hirdetett a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezte – jelentette be keddi sajtótájékoztatón Kulcsár-Terza József, a párt megyei elnöke, parlamenti képviselő.

Kulcsár-Terza József • Fotó: Facebook/Kulcsár Terza József

Kulcsár-Terza kifejtette, az ívekkel keddtől kezdődően egész Székelyföldön házról házra járnak. A döntést a Kovászna megyei elnökség hozta meg, ám abban bíznak, sikerül pártja egészét a kezdeményezés mellé állítani, illetve a többi politikai szervezet is az ügy mellé áll.

A kézjegyeket egy fél évig gyűjtik, majd benyújtják a román parlamentben. A politikus hozzátette,

ha az aláírásoknak jogi érvényességük nincs is, ezzel támasztják alá, hogy az autonómia mellett az egész közösség kiáll.

Kulcsár-Terza szerint az aláírásgyűjtés akkor sem válik okafogyottá, ha időközben az általa benyújtott terveztet a román parlament „lesöpri”, hiszen azt újra be lehet nyújtani.

Még három év van a mandátumomból, a dél-diroli autonómiatervezetet is több ízben beterjesztették

– példázódott a polgári párti politikus. Kulcsár-Terza József ugyanakkor rámutatott, meglepték a háromszéki RMDSZ-es politikusok „szemrehányásai”, hogy nem kérte személyesen őket, támogassák aláírásukkal a benyújtott statútumot.

Elképzelhetetlen, hogy valaki nem tudott a szándékomról, benne volt a sajtóban, egy évig mondtam

– szögezte le. Hozzátette, szeptember óta folyamatosan egyeztetett Kelemen Hunor szövetségi elnökkel és Korodi Attila frakcióvezetővel, a benyújtás időpontját, december 22-ét is közösen döntötték el. „Ne rajtam kérjék számon, ha kommunikációs hibák vannak az RMDSZ-ben” – mondta a sepsiszentgyörgyi politikus. Szerinte semmi sincs veszve, utólag is bárki az ügy mellé állhat. Kifejtette, SZNT-küldöttként annak a statútumát terjesztette be, az RMDSZ-MPP közös tervezetet a két szervezet közösen kell felvállalja.