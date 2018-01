Az RMDSZ-es politikusok szerint Kulcsár-Terza nem kért támogatást az autonómiastatútum benyújtásához

• Fotó: Bíró Blanka

Egyetlen alkalommal sem vetette fel Kulcsár-Terza József (fotón) az RMDSZ frakcióülésein, hogy benyújtja a székelyföldi autonómiatervezetet, és nem kereste meg kollégáit, hogy aláírásukkal támogassák a tervezetet – állítják egybehangzóan az RMDSZ háromszéki politikusai.

Benkő Erika képviselő portálunknak leszögezte: aláírta volna a beterjesztést úgy is, hogy nem teljesen ért vele egyet, és ezt időben jelezte is Kulcsár-Terzának, aki azonban nem szólt, hogy mikor nyújtja be a parlamentbe a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) statútumát.

HIRDETÉS

Benkő Erika egyébként osztja több RMDSZ-es politikus véleményét, miszerint

a tervezetet legalább 200 ezer aláírással megerősítve kellett volna benyújtani,

illetve a siker érdekében mindenképpen szükség van az alkotmány módosítására. A képviselő rossz üzenetnek tartja, hogy Kulcsár-Terza egyéni kezdeményezésként iktatta a tervezetet, szerinte

ez a román többség által úgy is értelmezhető, hogy az autonómia ügye mögött nincs népakarat, erő, ezért nem is kell azt komolyan venni.

Mindezt Márton Árpád képviselő is megerősítette, mint elmondta: magánbeszélgetéseken szóba került, hogy Kulcsár-Terza be fogja terjeszteni a statútumot, amiről később a sajtóból értesültek, de a frakcióüléseken ez a kérdés nem volt napirenden. A politikus hangsúlyozta: az MPP-s politikus őt sem kereste meg, hogy támogató aláírását kérje, de amúgy sem látta volna el kézjegyével a dokumentumot, mert magával a tervezettel, és a benyújtás időpontjával sem ért egyet, igaz, szerinte vitatható, hogy ez mikor lenne alkalmas. Kifejtette:

az SZNT tervezete már kétszer megjárta – sikertelenül – a parlamentet, ezenkívül nem jogász állította össze, továbbá nem felel meg a 21. századi elvárásoknak, ezért ő az RMDSZ és az MPP közös autonómiastatútumát támogatja.

Márton Árpád egyébként úgy látja, a Kulcsár-Terza által benyújtott tervezetet a képviselőház közigazgatási bizottságában hamarosan napirendre tűzik, „nehogy hallgatólagosan átmenjen”, de a bizottság szélső-nacionalista nemzeti liberális (PNL) elnöke javasolni fogja a visszautasítását. A képviselő azt is közölte:

az RMDSZ a visszautasítás ellen fog szavazni a bizottságban és a plénumban is.

Fejér László szenátor is arról számolt be, hogy noha az RMDSZ parlamenti csoportjában informálisan folyamatosan beszélnek a Székelyföld autonómiájáról, Kulcsár-Terza beterjesztéséről azonban hivatalosan nem egyeztettek, holott a frakciókban ez az elfogadott gyakorlat. A szenátor egyetértett azzal, hogy

az egyéni beterjesztés azt az üzenetet hordozza, az autonómiát csak Kulcsár-Terza akarja.

Szerinte is alkotmánymódosítással kellett volna kezdeni, hiszen „az RMDSZ-csapatban úgy látjuk, akkor érdemes lépni, amikor el is lehet érni valamit”. Az ügyben Kulcsár-Terzát is megkerestük, aki azonban nem kívánt nyilatkozni, ehelyett azt ígérte, kedden tájékoztatja a sajtót a témában.