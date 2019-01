Akiknek sikerült egymásra hangolni a csíkszeredaiakat és az udvarhelyieket – videó

• Fotó: Barabás Ákos

Jól kiegészítik egymást, ugyanakkor évről évre egyre népesebb közönséget vonz a közös produkció – mondta el örömmel az Allegra BaRock zenekar karmestere, Veress Viktória. Amellett, hogy a hallgatóság számára a barokk-, illetve a filmzene kiváló lehetőség a klasszikus muzsika megkedvelésére, a diákok technikailag is sokat tanulnak.

• Videó: Barabás Ákos

A hangulatos és tanulságos próbán megéreztük azt a folyamatot, amelynek során átéléssel, odaadással készülnek a művészetisek a bemutatókra. Azt is megtudtuk, hogy

Műsoron lesznek Albinoni, Handel, Vivaldi barokk művei, Rossini, Mozart, Lehár, Verdi operaslágerei, Strauss, Shostakovich keringői, valamint felcsendülnek a Legend of the fall, Ratatouille, Pearl Harbor, La La Land, My Fair Lady, I Dreamed a Dream (felvételünkön) című filmslágerek.

A Palló Imre Művészet Szakközépiskola Allegra BaRock Zenekarának szólistái Frunzea Dávid, Lőrinc Diána, Tornai Henrietta, Szőke Zalán lesznek, és a meghívott Simon Imre Hunor. A Nagy István Művészeti Szakközépiskola szólistái Biszak Bernadett, Deér Júlia, Fazakas Tamás, Gábor Margit, Dánél Kristóf és Geréb Nikoletta. Közreműködik az iskola ének szakos diákjainak kamarakórusa. Vezényel Veress Viktória és Péter Ernő.