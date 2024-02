Akik indokoltan szeretik a hideget

„A rendszerváltás után aztán – sok társammal egyetemben – én is léptem, és az Ivó Kisvállalatnál helyezkedtem el kereskedelmi igazgatóként. Emlékszem, hogy ott a legnagyobb barterüzletünk az volt, amikor 706 Oltcit gépkocsit szállítottunk Magyarországra, cserébe pedig a craiovaiak 55 darab felújított Ikarus autóbuszhoz jutottak” – mesélte az udvarhelyi beszélgetőpartnerünk, aki ezzel párhuzamosan a koncertszervezésbe is belevágott.

Az Eurato épületét is „hűsítő” színre festették

Miután az ivói vállalkozás vezetői szétváltak, Bencze Tivadar új munkahely után nézett: így lett az eladási igazgatója egy televízió-nagykereskedésnek. „A tévék mellett később üdítőket, vodkát és autógumikat is szállítottunk. Szűk két év alatt 1100 teherautónyi terméket hoztunk be az országba, de a tevékenységünk szúrta bizonyos körök szemét, ezért ezzel másfél év után felhagytunk” – magyarázta az üzletember, aki továbbra is a technika felé kacsintgatott. És ekkor jött el a pillanat, amikor megjelentek az Eurato alapításának gondolatcsírái.