Aki ma libát nem eszik, egész évben éhezni fog

A Kárpát-medence eddig több mint ötven szentet és boldogot adott a világnak, illetve a katolikus egyháznak. Szent Márton is Pannóniában látta meg a napvilágot Kr. u. 316-ban vagy 317-ben, kultusza már Árpádék honfoglalása előtt virágzott, István királyunk imájában hozzá fordult a csaták előtt, országát oltalmába ajánlotta. Tisztelete a székelység körében is kimutatható, nagyszüleink nagy figyelmet fordítottak a napjára.

Napjához nemcsak búcsúk kötődtek, hanem szokások, időjárási regulák is. Azt tartották, legkésőbb ezen a napon jönnek be az erdőről a településekre a hollók, mely madarat – Bod Péter irodalomtörténész szavaival élve – „némely nemzetek Szent Márton Madara néven emlegetik, azért mivel akkor kezd láttatni, a tél elközelítvén. Addig hideg erdőben lakik.”

Székelyföldön is több település választotta védőszentjéül, viseli a nevét, így Feltorja, Kézdimartonfalva, Csíkszentmárton, Homoródszentmárton, Nyárádszentmárton, de szűkebb pátriánk határaihoz nem messze esik például Dicsőszentmárton vagy Szépkenyerűszentmárton, Brassó egyik középkori részét Szentmárton városnak nevezték régen, és Magyarigen közelében is volt egy mára elenyészett Szentmártonfalva település. A titulásával bíró templomok a legrégebbiek közül valók.

A nap időjárásából a tél „keménységét” is kikövetkeztették, mondván: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál”, vagy fordítva. Azt is megfigyelték, „ha tisztába mégyen le a Nap, kemény tél, ha homályba, lágy tél lészen” (Bod Péter). Portik Irén nagyszülei ezt így adták tovább a néprajzgyűjtőnek:

Márton derűje

Kemény tél jele.

Ha Szent Márton felleges,

Állhatatlan telünk lesz.

Vagy egy másik verzió:

Ha Szent Márton felleges,

Állhatatlan rossz tél lesz.

Ha szép: csikorgó teled,

Ha köd: köd lesz részed.

A vadasdiak szerint Szent Márton nyara három órából, három napból vagy három hétből is állhat. Parajdon a Márton napja és Erzsébet napja közötti időszakot nevezték vénasszonyok nyarának vagy Erzsébetek napsütésének, de azért a meleg ruhát már illett előszerelni. A Márton-napi eső fagyot, majd azt követő szárazságot ígért.

Puliszkát a lúdba!

Szent Mártonról, fentebb említett legendájából fakadóan a legtöbb embernek a liba ugrik be elsőnek. Sokan tartják még ma is, hogy aki ezen a napon nem eszik a húsából, egész évben éhezni fog. Ezt az intelmet a székelyvarságiak is komolyan vették, sőt, a libákat előzőleg kukoricával és megkeményedett, hideg puliszkával tömték, hogy szép kövérek legyenek. Mivel a kukorica nem termett meg a zord időjárású fennsíkon, vagy az udvarhelyi piacon, vagy moldvai vándorárusoktól szerezték be. Tömés előtt megáztatták, azaz degesztették.