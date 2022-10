Aki hivatalból kívánhat kozmikus egészséget – Farkas Bertalan a Nézőpontban

– állapította meg a Nézőpontban a jelenleg is rendkívül aktív Farkas Bertalan, aki elárulja, hogy többek között miért éppen kislánya piros-fehér-zöld ruhás babáját vitte magával az űrutazásra.

Az első magyar űrhajós arról is mesél, hogy milyen kísérleteket végeztek az űrállomáson, milyen látványt jelent föntről megcsodálni a Földet, ugyanakkor üzen a laposföldhívőknek is. Kifejti azt is, hogy milyen stádiumban található a magyar űrkutatási program, amelynek kapcsán azt is elmondja: