Akadályozza az új beruházásokat az általános rendezési terv hiánya Csíkszeredában

Csíkszereda madártávlatból. Általános rendezési terv nélkül működő megyeszékhely • Fotó: Farkas Tamás

ugyanakkor a közprojektek is „állnak”, ráadásul a befektetők is kikerülhetik emiatt Csíkszeredát, mert nincs érvényes PUG-ja.

súlyos következményei vannak annak, hogy nincs rendezési terv, emiatt a vállalkozások nem tudnak fejlődni, akár munkahelyek is szűnhetnek meg, vagy nem jöhetnek létre újak a helyzet miatt,

Az övezeti rendezési tervhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány, és többek között kell még az övezetben lakók beleegyezése, a közlekedésrendészet, a tűzoltóság, a közműszolgáltatók, a megyei és helyi főépítész jóváhagyása, és legvégül a helyi önkormányzati képviselő-testület határozata is. „Ez nemcsak az új épületek építése, hanem bővítés esetén is érvényes. Ilyen helyzetbe községek sem kerülhetnek, nemhogy egy megyeszékhely” – vélte. Hozzáfűzte,

„Ha nincs a városnak általános rendezési terve, azt jelenti, hogy a város belterülete rendezetlen területnek számít, tehát olyan, mintha külterület lenne. Aki házat szeretne építeni, vagy egy meglévő házat bővíteni, annak már nem elég egyszerűen kérni az építkezési engedélyt, hanem rendeznie kell az övezetet teljes értékű rendezési tervvel” – mutatott rá a helyzet súlyosságára megkeresésünkre egy urbanisztikai szakértő. Hozzátette, az övezeti rendezési terv (románul Plan Urbanistic Zonal, rövidítve: PUZ) egy többlépcsős engedélyeztetési folyamatot feltételez. Ez akár másfél évet is igénybe vehet, ráadásul tízezer lej alatt nehezen lehetne „megúszni”.

Költséges és hosszú idő

Fülöp Otilia, Hargita megye főépítésze is egyetértett azzal, hogy az övezeti rendezési terv elkészíttetése és jóváhagyása nagyon költséges, ugyanakkor legalább fél évbe telik az engedélyeztetése a különböző hatóságoknál. Mint mondta, a PUG hiánya a folyamatban lévő beruházásokat nem érinti, de az új beruházások építkezési engedélyéhez a vonatkozó jogszabályok szerint már szükséges az övezeti rendezési terv. Kivételt képezhetnek az olyan épületbővítések, amelyek függőleges irányúak, azaz egy szinttel vagy manzárddal toldanák meg az épületet, és ezáltal nem változnak meg a beépítési arányok. Ezekben az esetekben alkalmazható az országos urbanisztikai szabályzó (románul: Regulamentul General de Urbanism), és nem kell övezeti rendezési terv.

Késnek a közberuházások is

Albert Sándor, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának főépítésze is megerősítette, hogy nem adhatnak ki építkezési engedélyt oda, ahol nincs övezeti rendezési terv, ezt a 2001-ből származó 350-es város és területrendezési törvény 65-ös cikkelye írja elő. „Így ott, ahol nincs övezeti rendezési terv, mint például az egész, beépített, kialakult városrészeken, most rendezési tervet kell készíttetni, olyan kis horderejű beruházásokért is, mint egy melléképület építése vagy kisméretű bővítések” – magyarázta a főépítész.