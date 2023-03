Ajándék a gondozottaknak

– fogalmazott meghívójában a társulat.

Hirdetés

A bábszínházi világnap alkalmából a műfaj népszerűsítése érdekében bábos installációkat és bábsimogatót rendeztek be a Tamási Áron Színház előterében. A kiállításon való körbevezetés bábszínészek biztosítják. Szervezett csoportok jelentkezését várják a következő időpontokra: március 21-án 10, 11, 12 és 13 óra. A kiállítást szabad közönségnek is jó szívvel ajánlják 17 órától.

A programokra a belépés díjtalan, viszont az előadásokra és a bábsimogatóra is előre be kell jelentkezni a 0755-335 400-ás telefonszámon, Csüdöm Eszternél.