Ahol úgy érzik, mintha megállt volna az idő

Napjaink Csíkszeredája a maga előnyeivel, hátrányaival, lehetőségeivel és veszélyeivel • Fotó: Farkas Tamás

A Csíki Vállalkozók Egyesületének eredményeiről, céljairól és nehézségeiről, Csíkszereda gazdasági helyzetéről, a Sapientia egyetem és a csíkszeredai önkormányzattal való együttműködésükről, illetve számos egyéb témáról az egyesület Petőfi Sándor utcai székhelyén beszélgettünk minap Márk-Csucsi Róbert elnökkel és Bakcsy Tünde ügyvezető igazgatóval.

Segítség a vállalkozóknak

A Csíki Vállalkozók Egyesülete 2011 októberében alakult 17 alapító taggal, az elmúlt egy évben azonban jelentősen megnövekedett a taglétszámuk: jelenleg 83 tagot (vállalkozást) számlálnak, amelyeknek tevékenysége összesen 650 millió lej forgalmat eredményez. Számításaik szerint

az egyesület tagjai összesen mintegy 3000 alkalmazottat foglalkoztatnak

– sorolta a tevékenységük fontosabb gazdasági mutatóit minapi beszélgetésünk elején Márk-Csucsi Róbert. Mint mondta, fő céljuk a Csíki-medence versenyképességének növelése a gazdasági kapcsolatok erősítése által. Célkitűzéseik közé tartozik továbbá többek között egy minőségi kapcsolati háló kiépítése a tagok között, akiknek rendszeresen szakmai felkészítőket, előadásokat, képzéseket tartanak.

„A vállalkozók többsége csak annyit szeretne, hogy egy stabil, kiszámítható és átlátható jogi- és gazdasági keretben tudjon tevékenykedni. Ez a kiszámíthatóság például arra is vonatkozik, hogy januárban már lehessen tudni azt, hogy mi lesz decemberben, és ne forduljanak elő olyan esetek, mint idén, hogy januárban még nem tudtuk, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lesz. Így nehéz tervezni, nehéz egy stabil szervezeti struktúrát működtetni. Ezeket a problémákat felismerve merült fel az az igény, hogy

a vállalkozók érdekeit egy egyesület civil eszközökkel próbálja képviselni”

– emelte ki az elnök. Az egyesület szerepével kapcsolatban Bakcsy Tünde kitért arra, hogy az információáramlás biztosítását is szem előtt tartják, ezért is hoztak létre egy adatbázist, amely a tagság tevékenységét, elérhetőségét, illetve ajánlatait tartalmazza. Ez kiterjed az álláslehetőségekre is, hiszen a megyében tapasztalt munkaerőhiány miatt nehéz megfelelő szakembereket találni. Mint mondta, az egyesület tagjai többször is panaszkodtak a munkaerőhiány miatt, elmondásuk szerint egyszerűen nem kapnak munkatársakat, szerinte ennek egyik legfőbb oka az elvándorlás. Emellett a fiatal vállalkozókat is próbálják felkarolni. Nemrég tartott közgyűlésükön például megszavazták a StartUp 2+3-nak nevezett kezdeményezést, amely az alapításuktól számított két évnél fiatalabb vállalkozásokat célozza: amennyiben csatlakoznak az egyesülethez, három éven keresztül kedvezményben részesülnek.

Megállt az idő

Napjaink Csíkszeredájának gazdasági helyzetével kapcsolatosan Márk-Csucsi elmondta,

olyan érzése van, mintha az elmúlt években megállt volna az idő a városban.

„Főként azok a vállalkozók tudnak ezzel a véleményemmel azonosulni, akik nagyobb szórásban terítik a termékeiket, tehát járják az országot. Ők is azt látják, amikor hazajönnek az ország más megyéiből, hogy azokhoz képest Csíkszeredában megállt az idő. Ez biztos, hogy nem véletlen, és köztudott, hogy

Hargita megye gazdasági ereje országos viszonylatban az utolsó helyeken kullog, illetve a bérek szempontjából is az utolsók között van. Ezek a szomorú tények, de ezeket nem kellene a szőnyeg alá söpörni, hanem építkezni kellene belőle.