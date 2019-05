AgroMánia: megnéztük a családbarát mezőgazdasági kiállítás és vásár helyszínét

Az elmúlt napok időjárása nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, s nem kis kihívás elé állította az AgroMania kiállítás szervezőit. A Sáromberkén tartandó családbarát mezőgazdasági kiállítás és vásárt ugyanis egy legelőként használt helyen fogják tartani.

Pénteken gyönyörű napsütésben érkeztünk a helyszínre, ahol szép füves terület fogadott. A bejárathoz köveket szórtak, hogy a kiállításra hozott traktorok nyomait eltüntessék és könnyebben be lehessen menni a főútról a füves mezőre. Aki a város felől jön annak jó tudni, hogy az útjelző táblán a Faragói útjelzést kell követni.

A tágas téren több kisebb sátort is felállítottak már, de elkészült a szakmai beszélgetéseknek, előadásoknak helyet adó rendezvénysátor és a vásárra érkező termelők számára is kész volt már a hely. Jó nagy helyet szántak a lacikonyhának, s külön gondoltak a gyerekekre is. Számukra játszóteret alakítottak ki, ahol kis traktorokkal és más munkagépekkel is játszhatnak, de közelről megtekinthetik a kiállításra hozott tenyészállatokat is.

Ottjártunkkor a kerítésen kívül egy juhnyáj legelészett és a két kis kutya mintha kedvünkre terelgette volna ide-oda a jószágokat. A szomszédos, mocsaras területen pedig legalább tucatnyi gólya ebédelt. Jó tudni, hogy Sáromberén van a legtöbb gólyafészek Maros megyében és szintén itt található a két kamerával megfigyelhető fészek is.

Mint Kozma Mónika főszervezőtől megtudtuk, a kétnapos rendezvény szombat és vasárnap is 10-19 óra között tart nyitva.

Fő célja, hogy lehetőséget teremtsenek a Maros megyében tevékenykedő, mezőgazdaságból megélő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytató cégeknek, de gazdáknak, termelőknek is, hogy találkozzanak, megmutassák magukat, s megismerjék a fejlődési lehetőségeket.

Magyarországi mezőgazdasági gépeket gyártó cégek is eljöttek, de ott lesznek a szászrégeni traktorok és számos más, érdekesek munkagép is.