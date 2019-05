A víz és a tűz is károkat okozott Hargita megyében

Jelenleg is dolgoznak a hivatásos és önkéntes tűzoltók Hargita megyében a hétfő esti zivatarok által okozott károk elhárításán: számtalan pincét, házat, udvart és gazdasági épületet elöntött a víz, a legnagyobb veszteségeket azonban villámcsapások okozták.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék zúdult Hargita megyére hétfőn este, ami számtalan településen – legnagyobb számban Gyergyószéken – okozott áradást. Az érvényben lévő sárga jelzésű meteorológiai riasztást este hétkor narancssárga váltotta fel, nem alaptalanul: négyzetméterenként mintegy 18–20 liter eső esett egy óra alatt.

Áradások Gyergyószéken

A sáncok nem tudták elvezetni, úgy jött a víz

– fogalmazott Borsos Ferenc, a gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltók részéről. Ezt tapasztalták Gyergyószék többi településén is a helyiek. Udvarokat, pincéket öntött el a felhőszakadás nyomán keletkezett ár, Újfaluban két lakóházból ki kellett költöztetni az ott élőket.

Gyergyóújfalu községben ezúttal Kilyénfalvát sújtotta leginkább az áradás,

és a községben összesen 120 udvart öntött el a víz és legalább 70 pincébe tört be. Egy idős asszony és egy másik család háza is vízben állt, emiatt ők el kellett hagyják az otthonukat, rokonokhoz költöztek addig, amíg vissza nem térhetnek a lakásukba – összegezte Egyed József polgármester.

Az áradás miatt háziállatokat is menekíteni kellett, többek közt 25 kecskét is, de egy háznál a tyúkokat már nem tudták kimenteni, azok elpusztultak.

Baj volt Újfaluban is, a mezőkről több helyen az utcákba és innen az udvarokra ömlött be a hatalmas mennyiségű esővíz. Az ár két kilométernyi útpadkát mosott el, és száz méteres szakaszon megrongálta a támfalat, hidakat sodort magával. Egyelőre még nem becsülték fel, hogy mekkora lehet a kár.

Tekerőpatakon is vannak házak, ahonnan szivattyúzni kell a pincébe betódult vizet, de itt nem voltak komolyabb gondok annak köszönhetően, hogy múlt évben kiásták, mélyítették a Visszafolyó medrét. Azonban ennek lett a következménye, hogy lentebb fekvő, szomszédos Kilyénfalvára zúdult rá az ár.

Gyergyócsomafalván a falu központi részét érintette leginkább az áradás, itt egy idős házaspár házába folyt be a víz, de nem voltak hajlandók elhagyni az otthonukat – tájékoztatott Márton László Szilárd polgármester.

Vízben áll emellett a központi vendéglő alagsora, a fitneszterem, több üzlet is.

Több családnál a pincében kazánok, hűtők, fagyasztók, más berendezési tárgyak, használati eszközök is víz alá kerültek. Az éjszaka során teljesen víz alatt állt a falu központja, de délelőttre leapadt, mintegy 50 centivel alacsonyabb már a vízszint. Zajlik a szivattyúzás.

Reggel drónkamerán megtekintve mérték fel, hogy honnan is érkezett az ár. A polgármester meglepetésére ezúttal a Békény áradása okozta a bajt. A Békény ugyan messze van a falutól, de a mezőn át, az itt húzódó árkok mentén ömlött be a lakott területre.

Gyergyószárhegyen az alszegi iskolában kedden szünetelt a tanítás, ugyanis az áradás miatt a patak mellett álló épületet nem tudták volna megközelíteni a gyermekek.

A falut érintő összes patak kiáradt, a hatalmas mennyiségű vizet nem tudták befogadni medrek – közölte Györffy Gábor alpolgármester. A helyi önkéntesek már hétfő délutántól folyamatosan dolgoznak. Mintegy 500 család udvarát, pincéit érintette az áradás. Több épületet homokzsákokkal igyekeztek megvédeni. Az ár éjjel 3-kor tetőzött, ekkor már nem csak a mellékutcák váltak folyókká, de az országúton is hömpölygött az ár.

Gyergyóalfaluban egy villámcsapás következtében egy melléképület gyulladt ki, de ennek eloltása után sem volt idejük pihenni a helyi önkéntes tűzoltóknak.

Egymást követték a riasztások, az éjszaka folyamán hat portán kellett menteniük. Az udvarokat öntötte el a víz, és több helyen csak centinken múlt, hogy a lakóházakba nem tört be az ár. Homokzsákokkal zárták el a veszélyeztetett lakásokat, így igyekeztek elterelni a vizet.

Amint az ár apadni kezdett, elkezdték szivattyúzni a vizet az elárasztott pincékből, de egyelőre csak onnan, ahol látható volt, nem telik fel újra, ugyanis a délelőtt folyamán még mindig tele voltak a sáncok, és annak nem lett volna értelme, hogy úgy szivattyúzzanak, hogy folyamatosan visszatelik.

Gyergyóditró könnyebben megúszta, csak néhány ház udvarában állt a víz – közölte Puskás Elemér polgármester. Ami viszont gondot okoz: a csatornahálózatba betört az ár. Azon dolgoznak, hogy megtalálják, hol, melyik ponton történhetett ez meg, és kijavítsák a hibát, hogy ez később ne történhessen meg.

Gyergyószentmiklóson egy pincét és egy udvart öntött el a felgyülemlett csapadék, és hasonló számú esetről készült jelentés Maroshévízen, illetve a Salamás községhez tartozó Gyergyóhodoson is.

Csíkszéken mérsékeltebb kár

Csíkszentkirályon a villamoshálózat egyik transzformátora, valamint egy villanyoszlop mérőegysége égett ki villámcsapás miatt.

Csíkszeredában is voltak áradás okozta károk, két pince és három udvar került víz alá.

Elképzelhető, hogy ennél nagyobb a károk száma, illetve hogy az említetteken kívül más településeken is gondokat okoztak az áradások – hiszen például Udvarhelyszéken is jelentős mennyiségű csapadék esett –, de egyelőre máshonnan nem kaptak kárjelentéseket – tájékoztatott hétfőn délelőtt Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. Hozzáfűzte, hogy a károk elhárításán – ami leggyakrabban a víz kiszivattyúzását jelenti – jelenleg is dolgoznak a hivatásos, illetve önkéntes tűzoltóegységek.

Nem múlt el a veszély



Az Országos Meteorológiai Intézet kedd 11 órától szerda este 10 óráig tartó időszakra vonatkozó figyelmeztetése szerint az ország nagy részének időjárását a légköri instabilitások jellemzik majd, gyakori villámlásokkal kísért, zivatarrá fokozódó záporok alakulhatnak ki. A szél viharossá erősödhet és jégeső is kialakulhat. A csapadék mennyisége négyzetméterenként meghaladhatja a 15–25 litert is, de elszigetelten akár a 35–40 literes mennyiséget is elérheti.

A Maros és Kovászna megyei helyzetről itt és itt olvashat.

Homokzsákokkal védik a gazdaságokat Maros megyében Homokzsákokkal, védőpannókkal és a jobbágytelki gát beüzemelésével próbálják védni a vízügy szakemberei a Maros megyei településeket, gazdaságokat. Homokzsákokkal, védőpannókkal és a jobbágytelki gát beüzemelésével próbálják védni a vízügy szakemberei a Maros megyei településeket, gazdaságokat.