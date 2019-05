Árvízvédelmi figyelmeztető szint felett a háromszéki folyóvizek

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Sándor László, a Kovászna megyei vízügyi hatóság főmérnöke a Székelyhonnak elmondta, a Kisborosnyóhoz tartozó Nagypatakon hét háztartás udvarára folyt be a víz, négy kutat és mintegy két hektárnyi kertet árasztott el a helyi patak. Ott nincsenek árvízvédelmi munkálatok, a megáradt patak szabad folyásban lépett ki a medréből. Az éjszaka folyamán a Vargyas-patak, a Kászon-patak és a Feketügy folyó szintje lépett túl az árvízvédelmi figyelmeztető szinten, de a Vargyas vissza is húzódott. A Kászon-patak Hargita megyei szakaszán vízszintnövekedést jelentettek, így arra számítanak, hogy kedden Kovászna megyében is tovább nő a vízszint.

Az Olt folyó Mikóújfalunál kedd reggel érte el az árvízvédelmi figyelmeztető szintet, de további növekedésre számítanak, miután reggel Csíkszentkirálynál nagyobb mennyiségű csapadék esett. Sándor László elmondta, készenlétben állnak.

