A Viszkis – filmvásznon és élőben is

Hódító útjára indul a sokak által régóta várt A Viszkis című film a hazai filmszínházakban is. A híres csíkszeredai bankrabló életéből inspirált film több vetítésén maga Ambrus Attila is részt vesz. Marosvásárhelyen több közönségtalálkozó és beszélgetés is lesz a csíkszeredai hírességgel.

A 90-es évek legendás bankrablójának sztoriját láthatjuk a filmben, de a sztori ihletőjével is lehet majd találkozni • Fotó: IMDb

Az A Viszkis című produkciót január 26-án mutatják be a romániai filmszínházakban, azután majd megtekinthető lesz a Vándormozi szervezésében, működő mozikkal nem rendelkező településeken is.

Viszkis a Jazzben is

Ugyanaznap még egy rendezvényen lehet találkozni az egykori hírhedt bankrablóval,

a Tabuk nélkül – kötetlen beszélgetés Ambrus Attilával című estre 20 órától várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi Jazz&Blues Klubba.

Egy nem mindennapi ember szokatlanul érdekes életútját meséli el tabuk nélkül Ambrus Attila. 12 év jégkorong, 30 bankrablás, közel 200 millió rabolt forint, 13 év börtön és 1 kasszasikerű akciófilm, mely bemutatja életét. Ambrus Attila sokszínű életét osztja meg a hallgató közönséggel egy interaktív előadás keretén belül. Bárki bármit kérdezhet tőle tabuk nélkül.

Egy átfogó történetre kell számítani a nehéz gyerekkorától, a kalandos bankrablásokon át, a hasznosan eltöltött börtön éveken keresztül napjainkig.

Ez a történet egyszerre szól egy szülők nélküli gyerekről, egy kitartó székely hokisról, egy rendőrökkel packázó bankrablóról, és egy hétköznapokat megélt keramikusról.

Beszámol a Viszkis című film kulisszáiról, és arról, milyen érzés ma visszanéznie akkori karakterét. A közönséggel együtt keresi a hogyanokat és miérteket, egy rendhagyó előadás, beszélgetés keretein belül. Jegyek a helyszínen válthatók 15 lejért.

A Vándormoziról

A Vándormozi több cég és egyesület összefogásával jött létre, melynek célja, hogy olyan településekre is elvigye a mozi élményt, mint közösségi élményt, ahol nem működik mozi. A Taylor Projects KFT nemzetközi filmforgalmazó cégtől kapják a jogtiszta, Romániában besorolt filmeket, amelyeket a különböző régiókban lévő helyi egyesületek bevonásával igyekeznek a legtöbb településre elvinni. Amint a Kincsem című film iránti érdeklődés is bizonyította, ezzel a vetítési módszerrel is igény van a kistelepüléseken a magyar filmekre és a megtekintésükkel járó közösségi élményre. Az Erdélyből indult kezdeményezés partnerekre talált más régiókban is. Az avandormozi.ro honlapon lehet tájékozódni az aktuális vetítésekről, amelyen akár online is meg lehet vásárolni a jegyeket.