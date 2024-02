A tragédiák és visszaélések hozadéka: szigorúbban ellenőriztek, több bírságot róttak ki a tűzoltók

Az országos tragédiák következtében a Maros megyei tűzoltóság szakemberei is szigorúbban ellenőrizték a törvények betartását, és sok pénzbírságot róttak ki.

A sürgősségi felügyelőség vezetősége csütörtökön a tavalyi év jelentősebb eseményeiről számolt be, összegezve a tevékenységeiket is.

Călin Handrea százados többek között azt is elmondta, hogy tavaly, előző évekhez képest 40 százalékkal megnőtt a kirótt büntetések száma. Ez legfőképp annak tudható be, hogy országos szinten több olyan tragédia történt, amely hatással volt Maros megyére is.