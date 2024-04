A továbbiakban is jár a 2000 lejes támogatás a hátrányos helyzetű kismamáknak

2024. április 04., csütörtök

Újítják a járóbeteg-rendelőt Székelyudvarhelyen, erre kell számítson, aki a napokban a poliklinikára készül

Négy napon belül várhatóan be is fejezik a felújítási munkálatokat a járóbeteg-rendelőben Székelyudvarhelyen, ahol le kellett zárni az érintett épületrészt. A rendelések ettől függetlenül továbbra is zajlanak.