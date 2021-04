A törzsolvasók a járvány idején is ragaszkodnak a könyvtárhoz

Kész listával érkeznek az olvasók, a könyvtárosok pedig előkészítik az olvasnivalókat • Fotó: Haáz Vince

Április 23. a könyv és a szerzői jogdíjak napja, ugyanakkor a könyvtárosok országos napja is Romániában, amelynek tiszteletére minden évben számos eseményt, író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, vetélkedőt szoktak szervezni a könyvtárak. A világjárvány óta azonban ezen is változtatni kellett. Ahogy Kelemen Katalin, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa a Székelyhonnak elmondta, korábban, éveken keresztül e nap köré szervezték a könyvtári hetet, idén április 23-án mindössze egy eseményük lesz: 16 órai kezdettel Adrian Lesenciuc író találkozik a csíkszeredai olvasókkal. A megyei könyvtár Hargita Megye Tanácsának alintézményeként működik.

Marosvásárhelyen is a megyei önkormányzat alárendeltségében működik megyei könyvtár, amely online eseményeket szervez a héten, amelyek az intézmény közösségi oldalán, illetve Zoom-alkalmazásban követhetőek. Lapunk érdeklődésére Anca Precup-Mătieș, a könyvtár közkapcsolatokért felelős munkatársa elmondta,

gyermekrendezvények, költői felolvasások, mesedélutánok, bemutatók sorjáznak egymás után, de nem a megszokott formában,

hanem új kommunikációs eszközök segítségével készülnek, ami az események megszervezése mellett újszerű kihívást jelent a könyvtárosoknak.

Ezektől nem lesznek kevésbé érdekesek a rendezvényeink, épp ellenkezőleg, új kihívások elé állítanak bennünket

– nézte a dolgok pozitív oldalát a marosvásárhelyi könyvtáros.

A könyvtár Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is nyitva tart, fogadja az olvasóit, a kölcsönzők és az olvasótermek is használhatók a járványügyi szabályok betartásával. „Igyekszünk mindent megtenni, úgy szolgálni ki az olvasóinkat, hogy a pandémiás időszakban se szenvedjenek hiányt az olvasnivalóban” – magyarázta Kelemen Katalin, aki felhívta a figyelmet az intézmény online katalógusára is, ahonnan kinézhetők a legfrissebb szerzemények is, esetleg elő is lehet jegyeztetni azokat a könyveket, amelyek éppen nincsenek bent a polcokon. Hasonlóképpen a Maros megyei könyvtár látogatói is listát készíthetnek és az alapján kérhetik a könyvtárostól az olvasnivalót. „Lehet online, vagy akár telefonos is szólni, hogy mit szeretnének, de aki személyesen hozza a listáját, azt is kiszolgáljuk” – magyarázta Anca Precup-Mătieș.