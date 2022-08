A tervezettel ellentétben mégsincs másfél millió lej a helyi roncsautóprogramra Marosvásárhelyen

Túlzott volt a marosvásárhelyi városháza év eleji derűlátása: a polgármesteri hivatal és az önkormányzat a költségvetés elfogadásakor még abban reménykedett, hogy idén másfél millió lejt tudnak fordítani a helyi roncsautóprogramra. Mint kiderült, jóval kevesebb, mindössze 300 ezer lej áll a program rendelkezésére, és ez júliusban el is fogyott.

Sepsiszentgyörgyi mintára idén Marosvásárhelyen is elindították a helyi roncsautóprogramot – számoltunk be erről korábban többször is a Székelyhonon.

