Helyi roncsautóprogramot indítanának Marosvásárhelyen is

Sepsiszentgyörgyön tavaly indították el a helyi roncsautóprogramot. Mint Czimbalmos Kozma Csaba városmenedzsertől megtudtuk, nem várt sikernek örvend a kezdeményezés, első évben már 500-nál több autót adtak be a bontóhoz és kapták meg az érintettek a 3000 lejes támogatást.

Hirdetés

Hirdetés

Míg az első időszakban, tavaly tavasszal hetente akár 20-30 érdeklődő is jelentkezett, most is van olyan hét, amikor tíznél többen jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni a programban. A sepsiszentgyörgyi városvezetésnek az volt a célja, hogy megszabadítsa a közterületeket, de a magánudvarokat is, a régi, egyre ritkábban vagy egyáltalán nem használt személyautóktól. A támogatottaknak azt kellett vállalniuk, hogy 3 éven belül nem vesznek 5 évnél régebbi személyautót. Sepsiszentgyörgyön a program idén is folytatódik.

Hasonló elképzelés Marosvásárhelyen is

A marosvásárhelyi városháza honlapján olvasható a helyi roncsautóprogram elindításáról szóló határozattervezet. Kezdeményezője három RMDSZ-es tanácsos: Berecki Sándor, Portik Vilmos és W. Szabó Péter.