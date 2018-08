A termés mellett a közösségi kertészkedés örömét is ellopták

Ha apró és kevés is a termés, az is örömet okoz, de ha ellopják, az keserűség

2012-ben azzal a céllal parcellázta fel és osztotta szét az igénylők között Makkos utcai területét Gyergyószentmiklós önkormányzata, hogy megadva a kertészkedés lehetőségét, segítse közösséggé kovácsolódni a terület használóit. Teljesült a szándék:

a 28 parcellaművelő már a kezdetekben egymást segítve és ellátva jó tanácsokkal dolgozott a jó termésért, ezen felül pedig lehetőségeket keresett a jó hangulatú közös együttlétekre is.

A kapálás után többször nótázva ültek a kerti asztal mellett akár késő éjjelig. Egy ideig. Tavaly nyáron ugyanis azzal szembesültek, hogy terményeik egészét nem ők takaríthatják be,

valaki, vagy valakik ellopják a beérett zöldségek nagy részét.

Kedvüket szegte a garázdaság. Voltak, akik elkeseredésükben le is mondtak parcellájukról, aki pedig maradt, csak reménykedni tudott abban, hogy idén nem ismétlődik meg a múlt nyár példája. Csalódnak.

Elege lett, visszamondta

„Teljesen elment a kedvem a tavalyi sorozatos lopások miatt, ezért idén már nem is igényeltem újra a parcellát.

Az ember energiát, időt fordít arra, hogy termés legyen, gyönyörködik a növényekben, aztán mire szüretelhetne, csak hűlt helyét találja a termésnek

– mondta a lapunk által megkeresett egyik volt parcellaművelő. Nagyon jónak tartja egyébként a kezdeményezést, ami évekig rendeltetésének megfelelően működött. „A tömbházban lakóknak nagy segítség már az is, hogy van egy hely, ahova kimozdulhatnak, a kertészkedés pedig semmihez sem fogható. Nem nagyok a parcellák, 3x15 méteresek, de megfelelőek arra, hogy ne az üzletből kelljen megvegyük a kétes eredetű zöldségeket, hanem mi magunk termesszük meg” – mondta. Retket, salátát, spenótot, sóskát, hagymát, uborkát, cukkinit, karalábét, céklát, murkot, zellert, petrezselymet termesztett, és a szomszédok példájára az utolsó két évben paradicsomot is. „Első próbálkozásomra annyi lett, hogy télire is tudtam befőzni belőle, a tavaly pedig csak a méreggel maradtam.

Amit nem hordtak el, azokat kirugdosták, vagy tövestől átdobták a szomszédos parcellára. Ezért nem érdemes dolgozni

– fogalmaz a volt kertészkedő.

Más szüretelt

„Már kora tavasszal észleltem, hogy a telet szerencsésen átvészelő három tárkonytőből hirtelen csak kettő maradt. Legyintettem, nem is mondtam a szomszédoknak, mert nem akartam a tavalyi nyár rossz hangulatát felidézni” – mesélte lapunknak az egyik kertészkedő. Nem csak a fűszernövénnyel rövidítették meg – teszi hozzá. „Nem jellemző, hogy nálunk megterem a padlizsán, ezért is voltunk különösen büszkék, hogy a próbából ültetett két palántán gazdag termés mutatkozott, és lett is. Gyönyörködtünk bennük, nagyon vártuk, hogy beérjenek. Lefényképeztük, megmutattuk ismerőseinknek, de ennyivel maradtunk. Más szedte le helyettünk. A nagyobbacskákat elvitte, a gyümölcskezdeményeket leszakította, és a földre dobta” – meséli.

A parcelláján termett paprikáknak, uborkának is csak a fényképét tudta megmutatni – a termést szintén nem ő szüretelte.

„Ha valakinek azért kell a termés, mert a gyermekei éheznek, szóljon, s ajándékozok neki. De ne lopjon, és rettenetesen dühít, hogy csúfolkodik is a tolvaj.

Beleharap a termésbe, és ledobja a földre, leszakítja és szintén a földön hagyja a még éretlen zöldséget

– panaszolja.