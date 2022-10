A megmaradást jelenti a felújított marosvásárhelyi vártemplom

A templom falai egyszerre ad helyet a hit- és a közéletnek is, a templom a megmaradást jelenti – fogalmazott Kolumbán Vilmos főjegyző, püspökhelyettes, aki ünnepi igehirdetésében a választott nép, a zsidók templomának többszöri újjáépítésével példálózott, vagyis azzal, hogy

Mint elmondta, most kívül-belül megújult a vártemplom, valamint felújították a református egyház tulajdonában levő Teleki-házat és a Kántor-Tanítóképző Főiskola épületét is. A lelkész hozzátette: ezek mellett folyamatban van a Pici-ház, a jelenlegi kántori lak felújítása, a leányiskola, ahol ma a Református Kollégium alsó tagozata működik, az egykori IKE-ház, ahol korábban a bábszínház működött, a Bethlen Kata-bentlakás, más néven a Makariás-ház, valamint a református temetőhöz tartozó épületek is megújulnak.