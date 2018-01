A tanulatlan fiataloknak is munkát kínálnának

Azonosítják azokat a fiatalokat, akik nem fejezték be a tanulmányaikat, és nem is dolgoznak, hogy megpróbáljanak munkát adni nekik – mondta el sajtótájékoztatón Kelemen Tibor. A Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség igazgatója kifejtette, magas az iskolaelhagyás száma, sok fiatal nem végzi el a kötelező tíz osztályt, és nem is dolgoznak, valószínű közülük többen külföldön próbálnak szerencsét.

Mindenkire szükség van a munkaerőpiacon. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Mivel egyre nagyobb a munkaerőhiány, az ügynökség ezzel is segíteni akar a vállalkozóknak, ugyanakkor a potenciális munkavállalókat is segítik a felzárkóztatásban. Kelemen Tibor elmondta, új szolgáltatást vezettek be,

az ügynökség honlapján hetente közölnek kimutatást ezekről a fiatalokról, és azt is nyilvánosságra hozzák, hogy milyen jellegű munkát tudnak ajánlani számukra.

A 26 év alatti fiatalokat keresik meg, felmérik, milyen képességeik vannak, milyen területen alkalmasak munkavállalásra. Eddig Kovászna megyében 771 ilyen fiatal került be az adatbázisba, de valószínű, ennél sokkal többen vannak hasonló helyzetben, hiszen nem sikerült felkutatni mindenkit.

A nyilvántartásba vett fiatalokat négy kategóriába sorolták, a többség (448 fiatal) a nagyon nehezen elhelyezhető csoportba került, ők ugyanis azok, akik

mindössze egy-két osztályt végeztek, nem tudnak írni és olvasni, illetve számolni is csak a pénzt, az alapvető számtani műveletek nehézséget jelentenek.

Kelemen Tibor kifejtette, próbálják felkészíteni őket, megtanítani az alapvető ismeretekre. A többiek jobban állnak, de általában ők sem végezték el még a nyolc osztályt sem. Az igazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy most több EU-s pályázati kiírás is van ezeknek a fiataloknak a felzárkóztatására. Különböző civil szervezetek, intézmények hívhatnak el támogatást képzésekre, a projektet az ügynökségnek láttamoznia kell, ezért is frissítik folyamatosan az adatbázist, hiszen igazolást kell adniuk arról, hogy mekkora lehet a pályázat célközönsége.

Tavaly 114 iskolaelhagyó fiatalt sikerült alkalmazni.

Kelemen Tibor elmondta, egyre nagyobb a munkavállaló-hiány a piacon, Kovászna megyében 4,19 százalékos a munkanélküliségi mutató, de például Sepsiszentgyörgyön most első ízben egy százalék alá csökkent.