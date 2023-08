A szüreti fesztiválra már nem jut pénz – a közösség megértő

Elsősorban a fiatalokat szólította meg és a községi napokat helyettesítette az a szüreti fesztivál, amit idén harmadik alkalommal kellett volna megszervezzenek Balavásáron. Tavaly a koncertek mellett voltak sportrendezvények, köszöntötték a nagykorúvá vált fiatalokat, de kulturális műsorokkal és néptáncelőadásokkal is szórakoztatták a nagyközség lakóit.

Mint elmondta, tizenkét pályázatuk megvalósításán dolgoznak, többek között szennyvízcsatorna-hálózatot építenek ki és vízhálózatot fektetnek le, de óvodát is építenek Egrestőn, ravatalozót Kiskenden (ezt helyi költségvetésből), mindezek mellett a kultúrotthonokat is felújították.

A legtöbb pályázat esetében önrészt is kellett biztosítsanak, ami összegyűlve nem kis összeg.

Megtudtuk azt is, hogy a csatornahálózat uniós pályázatból készül, és itt nem volt lehetőség arra, hogy a költségek emelkedése miatt plusz támogatást kérjenek, így a különbözet egy részét önerőből fedezték, de bankkölcsönt is fel kellett vegyenek, hogy be tudják fejezni a nagyberuházást.