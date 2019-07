A szenvedélybeteg fiatalokon segítenének

A különböző függőségek hálójában vergődő fiatalokat szeretnék pártfogolni azzal a marosvásárhelyi központtal, amelynek megalakítását szerdán jelentették be. Az ötletgazda, Călin Zamfirescu azt mondta: olyanokon szeretnénk segíteni, akik azt hiszik, számukra nincs már kiút.

• Fotó: Gálna Zoltán

A statisztikai adatok szerin egyre több a szenvedélybeteg, egyre több a különböző függőség hálójában vergődő fiatal.

Az uniós kimutatások szerint Románia az első helyeken van az alkoholfogyasztás terén, de már a z generációs általános iskolás gyermekek is etnobotanikus szereket használnak, alkoholt isznak.

Călin Zamfirescu marosvásárhelyi közgazdász, aki hét évig Kolozsváron élt és tavaly költözött vissza a Vásárhelyre. Mint elmondta, négy évig volt önkéntes egy kolozsvári szervezetnél, ahol szenvedélybeteg fiatalokkal foglalkoztak, de nagy hangsúlyt fektettek a függőség kialakulásának megelőzésére, a prevencióra is.

„Az ember életében, a tanulás, a szerelem, a családalapítás, a karrierépítés után eljön az az időszak, amikor befele fordul, s megkérdezni magától, hogy mit tud még adni magából a közösségnek, mit tud maga után hagyni, ha majd távozik. Ez a befele fordulás juttatott el engem arra a következtetésre, hogy Marosvásárhelyen létre szeretnék hozni egy olyan központot, amely a szenvedélybeteg fiatalokkal foglalkozik. Erős partnerre és támogatóra találtam a város vezetője, Dorin Florea személyében. A Kolozsváron alkalmazott Minnesota-módszert szeretnénk itt is életbe ültetni, ami azt jelenti többek között, hogy egy olyan szakmai csapat foglalkozik a betegekkel, elsősorban csoportosan, amelyben minden vonatkozó szakterület szakembere jelen van: pszichológus, orvos, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, saját élményű önkéntes. A szakemberek kiválasztása már megkezdődött, a képzésük is hamarosan következik” – számolt be a program koordinátora.

A marosvásárhelyi polgármester arról beszélt, fontosnak tartja, hogy Marosvásárhelyen odafigyeljenek azokra a fiatalokra, akik épp életük nehéz időszakában vannak. A függőség az egy betegség, s ezt ki kell mondani, s az érintetteknek és családjuknak segítséget kell nyújtani.

Szeretnének együttműködni mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, egyházi egyesületekkel, akiknek tapasztalatuk van ezen a téren és remélik, hogy sokan az ügy mellé állnak, s sikerül létrehozni ezt a központot.

Florea elmondta, hogy egyelőre a marosvásárhelyi Várban a Kádárok bástyáját bocsájtották rendelkezésre a projektet kezdeményező Zamfirescunak és a leendő önkéntes csapatnak. De szeretnének uniós pályázattal egy központot is építeni, ahol kezelni lehet a függőségektől szenvedő fiatalokat. „Felelősek vagyunk a jövő nemzedékekeért, gyermekeinkért, és segítenünk kell azoknak, akik nem tudnak segíteni magukon. A prevencióra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a gyermekeknek és a szülőknek is tudniuk kell, hogy milyen veszélyeket rejt a különböző szerek használata.”