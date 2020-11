A Szent Erzsébet-napi gyűjtésig tart a Caritas szolidaritási akciója

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A Gyulafehérvári Caritas hagyományosan minden év októberében megszervezi az Egymillió csillag szolidaritási akciót. Idén a megmozdulásra rendhagyóan került sor: a fizikai találkozás és a gyertyagyújtás elmaradt, de a nélkülözőknek online formában lehet adományozni.

A szervezők azt már most látják, hogy eredeti formájában az akció hatékonyabb volt.

A kezdeti lelkesedés után most már nem annyira adakozóak az emberek, de ezt a lehetőséget fenntartjuk bárki számára, egészen november 15-éig

– nyilatkozta Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas közkapcsolatokért felelős munkatársa. Az eddigi felajánlásokat tekintve a szervezet illetékese elmondta, hogy „6300 lejnél tart a gyűjtés a honlapunkon, emellett volt olyan aki személyesen hozta el hozzánk a felajánlást és betette a perselyünkbe, de az ilyen helyszíni gyűjtéseket nem helyeztük előtérbe”.

Az idősebb korosztályt érik el nehezebben a kezdeményezés virtuális formájával. Ugyanakkor az adományok származási helyét sem tudják nyomon követni, többen pedig névtelenül adakoznak.

A megfigyeléseik alapján ezúttal kevesebben, de nagyobb összegeket ajánlottak fel.

Az Egymillió csillag a nélkülözőkért akció vége egybeesik majd a Szent Erzsébet-napi gyűjtéssel. „Árpád-házi Szent Erzsébet, a Caritas védőszentje napját (szerk. megj. november 19-e) a szervezet napjává neveztük ki a főegyházmegyében, így ezen a dátumon, vagy legalábbis a legközelebb eső vasárnap, ezúttal november 15-én a templomokban gyűjtünk.

A felajánlások pedig az idős betegek ellátására, gondozására mennek

– ismertette Molnár József.

Az Egymillió csillag a nélkülözőkért akción összegyűlt adományokból az elmúlt évek során élelmiszercsomagokat juttattak el karácsony környékén az erre rászorulóknak. Az idei év ilyen szempontból is más. Most nagyobb szükségük van arra, hogy a Caritas munkatársai biztonságban jussanak el a gondozottakhoz, és ellátottjaikat is megóvják. Ezért ebben az évben az adományokat védőfelszerelések vásárlására fordítják.

Tavaly 12 településen több mint 4000 személy vett részt a kezdeményezésen és összesen 40 808 lej gyűlt össze. Azok, akik ezúttal szeretnének adományozni, megtehetik a szervezet honlapjára látogatva, a „segítek” ikonra kattintva.