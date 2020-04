A székelyudvarhelyi városi vásártéren árulhatnak a helyi termelők

Noha nem tiltják a katonai rendeletek, továbbra is zárva maradnak a lakótelepi kispiacok Székelyudvarhelyen, mivel ezeken a helyszíneken nem megfelelőek a feltételek a koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedések betartásához. A városi zöldségpiac azonban napi szinten üzemel – itt takarmányt is lehet árusítani.

A járványügyi helyzet enyhülésééig nem nyílhatnak újra a kispiacok • Fotó: Erdély Bálint Előd

A lakótelepi kispiacoknál nem lehet biztosítani a maximálisan megfelelő higiéniai feltételteleket, még kézmosásra sincs lehetőségük az árusoknak, ezért is döntött úgy a városvezetés, hogy azokat a továbbiakban is zárva tartja – fejtette ki portálunknak Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője. Az árusítás betiltását egyébként táblákkal is jelzi az intézmény.

Állatokat sem árusíthatnak

A barompiac esetében az állatok árusítását már tavaly be kellett tiltani a sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében. A szóvivő egyébként nemrég érdeklődött erről a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságnál, ahol megerősítették, a korlátozás jelenleg is érvényben van.

A gabonát és takarmányt áruló udvarhelyszéki termelők jelenleg a Vásártér utcában lévő városi piacon adhatják el terményeiket, így a gazdák ott szerezhetik be az élelmet jószágaiknak.

Ellenőrzések fertőtlenítés

A városi piac az egyetlen vásártér Székelyudvarhelyen, ahol sikerült megteremteni a koronavírus terjedése miatt foganatosított óvintézkedések betartásához szükséges feltételeket – kis időre sem kellett bezárni ehhez –, így ez a hét minden napján nyitva tarthat – közölte Zörgő Noémi. Itt van lehetőség folyóvízzel történő kézmosásra, illetve hetente többször is fertőtleníti a helyet a városháza. A piac gondnoksága ellenőrzi, hogy az árusok használják-e a védőfelszereléseket, illetve hogy a vevők betartják-e a két méteres távolságot.

Ebből egyébként eddig nem adódtak gondok.

Természetesen továbbra is csak udvarhelyszéki zöldség-, gabona-, takarmány és gyümölcstermelők árusíthatnak a piacon.

A szabályzat bevezetésének egyébként nem mindenki örült, de szerencsére a hivatalos felszólítás után megértették és elfogadták ezt a más megyékből származó árusok, akik együttműködőek voltak – jegyezte meg a szóvivő. Sajnálattal tért ki ugyanakkor arra, hogy a járványügyi helyzet miatt jelentősen megcsappant az eladók és a vásárlók száma is a piacon. Ettől függetlenül biztos abban, hogy bárki megtalálja ott a számára fontos, friss helyi termékeket.