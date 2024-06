A sóbánya újranyitása visszacsalogatja a turistákat Parajdra

A hétvégére már több parajdi panzió is telt házat jelentett, a sóbánya kinyitásának hírére éledezni kezdett az idegenforgalom a sóvidéki üdülőtelepülésen. A bánya kényszerbezárása miatti kiesést a nyári szezon valószínűleg már nem fogja visszahozni, de éves tekintetben bizakodók a szállásadók.

Széchely István 2024. június 20., 07:592024. június 20., 07:59

Ezen a héten még nincs sok vendége a parajdi szálláshelyeknek, de már érződik a sóbánya újranyitásának a hatása, elkezdett nőni a sóvidéki üdülőtelepülés vendéglátóhelyeinek a forgalma.

A nyári foglalások beindultak, mindenkihez elkezdtek jönni a telefonhívások, foglalások. De szerintem annak is betudható ez, hogy most vannak a kicsengetések és az évzárók. Hétvégére viszont már telt házat jelentettek a panziósok, tehát sok szállásadó jelezte, hogy péntektől már nincs szabad helyük. Reménykedünk nagyon most már

– válaszolta az idegenforgalom újraindulásával kapcsolatos kérdésünkre Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke. Hirdetés A parajdi sóbánya egy hónapos kényszerbezárás után az elmúlt hétvégén, június 15-én nyitott ki újra, miután elhárították a víz befolyásához vezető problémákat a felszínen, a Korond-patak folyása mentén. korábban írtuk Szombattól ismét látogatható lesz a parajdi sóbánya Egyhónapos kényszerbezárás után szombaton, június 15-én újra kinyitják a parajdi sóbányát, a hétvégétől újra látogatható a föld alatti komplexum kezelőbázisa. korábban írtuk Gazdasági minisztérium: a bányabezárás célja a személyzet és a látogatók biztonságának a védelme Az április 17–19. között lezajlott heves esőzések idején kezdődtek a beázásos problémák a parajdi sóbányában – derül ki a gazdasági minisztérium által kiadott tájékoztatásból. Pénteken elkezdődik a nyári vakáció, így hétfőtől még több turistára számítanak, valamint a foglalások számának újabb növekedésére – közölte Moldován László, aki szerint sokan még nem értesültek a sóbánya kinyitásáról, ezért nem árasztották el még a foglalások a héten a parajdi szálláshelyeket.

Fotó: Simon Virág

Mostantól viszont már semmi nem állja útját az idegenforgalom újraindulásának, látogatható minden turistacélpont az üdülőtelepülésen: a welnessközpont az utóbbi hetekben is jól működött, 60–70 százalékos telítettséggel, de várja a fürdőzőket a két strand is, és látogatható már a sószoros is.

Minden rendben van már a sószorosban, fogadjuk már a látogatókat ott is, idén a sóbánya felőli bejáratot fogjuk használni. Jönnek is látogatók, a Határtalanul programban sok gyermekcsoport is érkezik

– mondta a turisztikai egyesület vezetője, aki egy újdonságról is beszámolt. Nagyjából két hete megnyitott egy újabb turistacélpont is a településen, a Magic selfie house, amely öt különböző tematikus helyiséggel várja a látogatókat.

Fotó: Barabás Ákos

Ami az idei várakozásaikat illeti, Moldován László elmondta,

a bevételkiesést, amit a sóbánya egy hónapos kényszerbezárása általi idegenforgalmi visszaesés okozott, a nyári szezon valószínűleg már nem fogja visszahozni.