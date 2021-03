A sikerhez csak egy jó recept kell: szárnyasaprólékot készített a Főnix Konyha séfje

Félszáraz rozé bort érdemes fogyasztani az étel mellé • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Csak megbánni lehet azt, ha valamilyen ételt nem próbálunk ki, hiszen ezáltal egy élménnyel kevesebbek leszünk. Éppen ezért bíztatok arra mindenkit, hogy ha elsőre talán ódzkodik is tőle, mégis próbálja ki a kakasherepörkölt elkészítését. Ha az én receptemet használja, biztosan nem fog csalódni, ezzel ugyanis családunkat, vendégeinket is meglephetjük” – fogalmazott Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, az egészséges, friss alapanyagot vidékünkön is be lehet szerezni a hentesüzletekben, de érdemes előre szólni, ha nagyobb mennyiséget szeretnénk vásárolni.

Egy kakasból értelemszerűen nem jön ki egy pörköltre való alapanyag, így jobb, ha pár nappal a főzés előtt tudatjuk szándékunkat a hentessel is

– viccelődött a szakács.