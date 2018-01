A sepsiszentgyörgyieknek most lehetőségük van elmondani, hogy mi a fontos nekik

Illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, évekkel ezelőtt már kikérték a sepsiszentgyörgyiek véleményét arról, miként osztanák el a város költségvetését, ám idén ezt most jobban kibontják, negyven tevékenységet, beruházást jelölnek meg, az adófizetők értékelhetik, hogy mennyire tartják fontosnak ezeket. Február 6-áig lehet hozzászólni, javaslatokat, észrevételeket megfogalmazni,

ahol lehet, ezek alapján korrigálnak.

A polgármester hangsúlyozta, fontosnak tartja a visszajelzéseket, ám azt is tudni kell, hogy sok esetben a lehetőségek is beleszólnak a tervezésbe.

„Nekünk van egy vonalvezetésünk, víziónk, érkeznek olyan visszajelzések is, hogy rosszul állítjuk fel a prioritásokat. Gyakran mi is másként terveznénk, de figyelembe kell venni, hogy mire lehet pénzt szerezni, mire vannak pályázati kiírások” – fogalmazta meg az elöljáró. Idén például a közszállítás fejlesztésére lehet EU-s pénzeket lehívni, így ezt a lehetőséget fogják kihasználni, még akkor is, ha sokan úgy gondolják, egyébre kellene több erőforrást, figyelmet fordítani. Idén aktív lesz az önkormányzat, próbálnak minél több uniós pályázatot benyújtani.

„Tíz éve mondjuk, hogy EU-s és kormánypénzekből szeretnénk fejleszteni a várost, nem az emberek pénzéből, ezért is igyekeztünk a helyi adókat szinten tartani. Hogy a következőkben ez mennyire sikerül, attól függ, idén mennyi pályázatot sikerül benyújtani” – részletezte Antal Árpád. Hozzátette, a következő hetekben készítenek egy kimutatást arról, hogy mennyibe kerül a közszolgáltatások fenntartása.

Lebontják, hogy egy uszodai belépő vagy egy színházjegy mögött még milyen költségek rejtőznek.

Ez egy bonyolult rendszer, amit egységben kell tartani, meg kell találni az egyensúlyt a minőség, az ár és a fenntarthatóság között – szögezte le a polgármester.