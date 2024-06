A románok által felakasztott székely tanítónő mítosza

Pontos egy évvel ezelőtt, a trianoni békediktátum évfordulójakor Erdély új urainak székelyföldi emlékműgyalázásairól nyújtottunk szemléletes képet. Az impériumváltással járó trauma, megaláztatások sorozata ugyanakkor olyan mítoszok születését is eredményezte, amelyek közül némelyik a mai napig tartja magát. Ilyen például a „székely tanítónő”, Kárpáti Piroska legendája, akit Üzenet Erdélyből című verséért állítólag felakasztottak a románok.

Az internetes keresőkbe nevét beütve néhol még száz év után is makacsul tartja magát a korabeli „hír”, miszerint Kárpáti Piroska székely, netán sepsiszentgyörgyi tanítónő lett volna, akit Üzenet Erdélyől című verséért Aradon felakasztottak a román hatóságok.

Ma már a nevét is tudjuk. Kárpáti Piroskának hívták. És egyebet is megtudtunk róla. Szomorú, döbbenetesen szomorú hírt, amely megremegtette lelkünket, s amely mégis a fojtogató elkeseredés mellett a szent hit szikráját csiholta ki szemünkből... a rabló betolakodók felakasztották verséért.”

Üzent az Olt, Maros, Szamos.

Minden hullámuk vértöl zavaros.

Halljátok ott túl a Tiszán,

Mit zeng a szél a Hargitán?

Mit visszhangoznak a csíki hegyek?

Erdély hegyein sűrít fellegek

Ez itt magyar föld, és az is marad,

Tiporják bár most idegen hadak.

Csaba mondája új erőre kel,

Segít a víz, a tűz, a csillagok,

És nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt egy szálig felkelünk.

Halott vitézek lelke jár velünk 1

Előttünk száll az ős turulmadár;

Nem is lesz gát és nem lesz akadály.

Ember lakol, ha ellenünk szegül,

A székely állja rendületlenül.

Üzenik a gyergyói havasok:

Megvannak még a régi fokosok.

Elő velük, gyertek, segítsetek!

Hollók, keselyük tépik a szívünket,

Rabló hordák szívjak a vérünket...

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből (részlet)