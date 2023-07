A polgármester szabadságon – sorra hangzottak el pénzügyi problémák a gyergyószentmiklósi tanácsülésen

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki rendes ülésén is felszínre került, hogy bőven vannak elégedetlenségek a polgármester munkájával szemben. Sőt ezúttal a hivatali alkalmazottak sérelmeire is fény derült. A HVCSK közműszolgáltató vezetője pedig lemondását is kilátásba helyezte.