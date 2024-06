A polgármester legjobb barátja az aszfalt – de ez nem elég

A helyhatósági választások kitűzött időpontjához közeledve több más város után Sepsiszentgyörgyön is megmondóestre hívta a politika iránt érdeklődő polgárokat az RMDSZ a Székely Nemzeti Múzeum kertjében felállított hatalmas sátorba szerdán.

Az önkormányzatok gyenge pontjára is kitért

A fejlődésben, az önkormányzatiság megerősödésében nagy szerepe volt az RMDSZ-nek, illetve általában is a szövetség képviselte a román politikában az önkormányzatok érdekeit – mutatott rá Antal Árpád –, mert a többi párt a központosításra hajlik: ha hatalomra kerülnek, a hatásköröket a kormányhoz akarják vonni, s ha mégis leosztanak egy-egy feladatot, nem osztanak mellé forrásokat.

Elmondása szerint többek között az RMDSZ ezért is indítványozta és érte el többéves harccal, hogy a kulturális intézményeket fenntartó önkormányzatoknak lehetőségük legyen ezt külön költségvetési keretből finanszírozni.

Az önkormányzatok, a kormány és az európai unió működésének olyan aspektusai is terítékre kerültek, amelyekről a hétköznapokban kevés szó esik

„Ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az emberek azt várják el, hogy mindent is nyújtsunk és azt ingyen; de azt nem lehet”

Ami a tervezett közigazgatási reformot illeti, Kelemen Hunor felidézte, hogy még Traian Băsescu államelnök idején is volt kísérlet egy, a székelységnek kedvezőtlen megyésítést végigvinni, a nyolc fejlesztési régió szerint. Ezt akkor még sikerült meghiúsítani, mert az RMDSZ kormányon volt és nélküle nem hozhatták meg a döntést, viszont 2025-ben ugyanezt a változatot újra felveti a kormány, megpróbálja kivitelezni, és amint látszik,

Kifejtette, nézetében a közszolgáltatásoknak önkormányzati hatáskörben kell maradniuk, mi több, ez nemzetpolitikai cél és érdek is. Ahol ez nem így történt, hanem privatizálták a közszolgáltatásokat, utána gyengébb minőségű szolgáltatásokat nyújtottak drágábban, indokolta véleményét az elöljáró és Székelyudvarhelyt említette ellenpéldaként.

egy ilyen átszervezés egy fél évszázadra meghatározza a magyarság jövőjét – hiszen az 1968-as reform óta is eltelt már 56 év.

Ezzel Antal Árpád is egyetértett, ugyanakkor valós veszélyként vázolta, hogy ebben az esetben a megamegyében a magyarság aránya csak 28 százalék lenne, és egy sepsiszentgyörgyi lakosnak is esetleg majd Gyulafehérvárra kell utazni ügyes-bajos ügyeit megoldani, ott dönthetik el azt, „hogy a szebeni Astra Múzeum vagy a Székely Nemzeti Múzeum kapjon támogatást”.

Mindkét politikus egyetértett tehát abban, hogy meg kell akadályozni ezt a „reformot”, bár az sem kizárt, hogy ebből jól is ki lehet majd kerülni. Amikor eljön az ideje, majd lesz jobbító, alternatív javaslata az RMDSZ-nek, mondta Antal Árpád,

Ami az Európai Uniót illeti, a politikusok nyilvánvalóvá tették, hogy gazdaságilag sokat nyert az ország, hiszen befizetéseinek háromszorosát kapta vissza támogatásként (Kovászna megyébe is közel 300 millió euró érkezett), ám az erdélyi magyarság csalódott a brüsszeli vezetésben, mert várakozásaival ellentétben Bukaresthez hasonlóan kettős mércével mér.

Ahol nincs erős vezető, ott a bürokraták uralkodnak. Ez az európai bizottságban is így van, de a bukaresti kormányban is tapasztalható volt: Cseke Attila és Tánczos Barna miniszterek mégis kitartottak elképzeléseik mellett és akkor azok a hivatalnokok is mögéjük álltak, akik kezdetben szkeptikusan viszonyultak a felvetett ideákhoz, mondta Kelemen Hunor.