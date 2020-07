A néppártiak szerint sosincs késő összefogni Székelyudvarhely érdekében

Továbbra is az udvarhelyi minimum fontosságát hangsúlyozza az Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi szervezete: közös célok, mindenki számára fontos fejlesztések meghatározását szorgalmazzák, és nem tartják helyénvalónak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfői nyilatkozatát, miszerint ehhez már túl késő van.

Ölvedi Zsolt és Biró Edith: támogatnák az összefogást, ha lenne erre partner • Fotó: Beliczay László

Soha sem késő összefogni Székelyudvarhely érdekében, és magánérdekektől függetlenül a város fejlődéséért tenni – replikázott Ölvedi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi szervezetének elnöke Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökének két nappal korábbi kijelentésére. A néppárti politikus egyebek mellett arról számolt be, hogy

az EMNP és az EMNT helyi szervezetei folytatják a vírusjárvány előtt elindított, Udvarhelyi minimál nevű programjukat.

A kezdeményezés célja meghatározni azokat, a város fejlődése szempontjából fontos infrastrukturális fejlesztéseket, amelyeket a mindenkori városvezetés és politikum támogathat. A programot márciusban hívták életre, akkor azonban

nem tapasztaltak kellő nyitottságot a partnerségre a helyi politikum köreiben, ezért most a székelyudvarhelyi civil szférát szólítják meg.

„Olyan találkozóra hívjuk a helyi civil szervezeteket, ahol elmondhatják meglátásaikat a város fejlődésével kapcsolatban. Szeretnénk, ha ezen a találkozón a romániai magyar politikai pártok helyi szervezeteinek képviselete is részt venne” – hangsúlyozta Ölvedi.

Megjegyezte, örvendetesnek és támogatásra érdemesnek tartják a székelyudvarhelyi civilek kezdeményezését, amelyben a közéleti újrakezdést szorgalmazzák, ellenben elítélik azt, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök, valamint Derzsi László, az RMDSZ helyi elnökének hétfői, székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján egyértelművé vált, hogy a párt „ki is farolt” mindenféle együttműködésből.

„Kelemen arra hivatkozott, hogy már túl késő az idei helyhatósági választások előtt bármilyen együttműködést is létrehozni. Úgy gondoljuk,

a változást elkezdeni soha nem késő, soha nem késő összefogni a város érdekében

– hangsúlyozta a politikus.

Már kevésbé egyértelmű az összefogás lehetősége a helyi Néppárt és Magyar Polgári Párt szintjén. Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt országos szinten szövetségre lépett, hogy a közelgő helyhatósági választásokon Erdélyi Magyar Szövetség néven egységes frontot alkosson az RMDSZ-szel szemben.

Székelyudvarhelyen azonban a márciusban elkezdett koalíciós tárgyalások óta nem történt előrelépés. „Már tavasszal jeleztük az MPP országos vezetőségének, hogy

rossz döntés volt a tárgyalások lebonyolítására pontosan azt a két MPP-s politikust kijelölni, akik már közel két éve az RMDSZ-szel szavaznak az önkormányzati képviselő-testület ülésein”

– magyarázta Ölvedi. Hozzáfűzte, az EMSZ szabályai szerint ugyan nem kötelező minden településen közös jelöltlistát állítania a két pártnak, ellenben a Néppárt továbbra is nyitott a tárgyalásokra, még akkor is, ha az MPP egyre rosszabb megítélése miatt „a saját hitelességüket is kockáztatják”.