Kelemen Hunor: közös kudarc a székelyudvarhelyi helyzet

Kelemen Hunor, Derzsi László és Benedek Árpád Csaba • Fotó: Erdély Bálint Előd

– szögezte le. Ő is azt szeretné, ha Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklóshoz hasonlóan Székelyudvarhely is fejlődésnek indulna. Úgy érzi, a felsorolt településeken sikerült bebizonyítaniuk – Gyergyószentmiklóson jó együttműködéssel –, hogy képesek infrastrukturális fejlesztések megvalósítására hazai és más forrásokat bevonva.

A Székelyhon kérdésére Kelemen Hunor azt is elmondta, hogy a megkötött egyezségük nyomán Gálfi Árpád jelenlegi polgármester néhányszor felkereste őt az elmúlt négy évben támogatást kérve a város egyes problémáinak megoldására – például az ivóvíz- vagy éppen a szemétszolgáltató ügyében –, és amikor volt rá lehetőség, segített is az RMDSZ.

„Volt neki egy többsége az önkormányzatban a választások után, de sajnos ezt nem tudta működtetni, még ha ez nem is az ő hibája. Azoktól ugyan lehet segítséget kérni, akik kisebbségben vannak, de nem lehet rájuk ruházni a felelősséget” – fogalmazott Kelemen Hunor. Azzal egyetértett ugyanakkor, hogy

a jelenlegi székelyudvarhely helyzet nem egy személy hibája, ehhez az elmúlt mandátumok alatt is hozzájárultak a vezetők pártszínezettől függetlenül.

„Mi is csináltunk jó dolgokat, ahogyan az előző városvezetés is, és mi is rontottunk el dolgokat, ahogy mások is. Így összességében együtt romlott el a helyzet, inkább azért, mert

mindig ellenfelet láttak egymásban a vezetők, egymást le kellett győzni.

Ez közös kudarca az Udvarhelyen élő magyar embereknek RMDSZ-estől, MPP-stől, MPSZ-estől, Buntástól, Szász Jenőstől. Lehet bárhonnan kezdeni, mert hosszú a sor” – jelentette ki.