A multik helyett a helyi vállalkozásokat segítik

Aki tudja, mikor lesz fizetős parkolás Csíkszeredában, jelentkezzen

Akár még fél évig is elhúzódhat a csíkszeredai fizetős parkolási rendszer szabályzója miatt tavaly indult közigazgatási per. Az alpolgármester szerint továbbra is szükség van a fizetős parkolásra, ugyanakkor azt sem lehet tudni, mikor lesznek használhatók a tavaly év elején megvásárolt bérletek.